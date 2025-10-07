Wapnowanie trawnika - co daje, kiedy jest potrzebne?

Zbyt kwaśna gleba to jeden z głównych powodów słabej kondycji trawnika. Objawia się to:

przerastaniem mchu,

osłabieniem źdźbeł,

większą podatnością na choroby i deptanie.

Wapń reguluje odczyn gleby, ułatwia trawie pobieranie składników pokarmowych m.in. azotu (lepszy wzrost), fosforu i magnezu, a dodatkowo poprawia strukturę podłoża i rozwój systemu korzeniowego.

Przed wapnowaniem dobrze jest sprawdzić odczyn gleby pehametrem . Wapnowania wymagają trawniki, gdzie pH spada poniżej 5,5.

Kiedy sypać wapno na trawnik jesienią?

Najlepszy termin na wapnowanie to właśnie jesień – od końca września do początku listopada, gdy trawa zakończy wzrost. Wapnowanie można też wykonać wczesną wiosną, jeszcze przed ruszeniem wegetacji (luty–marzec).

Ważne, aby zabieg przeprowadzać co 3–4 lata, a nie co roku.

Jakie wapno na trawnik?

Do wapnowania trawnika wykorzystuje się nawozy wapniowe - węglanowe zawierające tlenek wapnia. Należą do nich dolomit i kreda nawozowa. To nawozy pochodzenia naturalnego. Mogą być stosowane na różnych typach gleb, zarówno lekkich, piaszczystych, jak i ciężkich gliniastych. Nawozy węglanowe wolno przenikają w głąb podłoża, dzięki czemu stopniowo zmieniają odczyn podłoża. Ich działanie jest jednak długotrwałe.

W praktyce do ogrodów najczęściej wybierany jest nawóz typu Dolomit, zawierający wapno dolomitowe (ok. 30% tlenku wapnia). Dostępny jest w granulacie, łatwo go rozsypać i dodatkowo zwiększa odporność korzeni trawy na mróz.

Ile wapna na m2 trawnika?

Dawkę dopasowuje się do rodzaju gleby i stopnia jej zakwaszenia:

gleby ciężkie, gliniaste, mocno kwaśne – 4–5 kg Dolomitu na 10 m² ,

, gleby lekkie, piaszczyste, lekko zakwaszone – 2–3 kg Dolomitu na 10 m².

Najlepiej trzymać się zaleceń producenta podanych na opakowaniu.

Czy po wapnowaniu trzeba podlać trawnik?

Tak, wapno rozsypane na powierzchni gleby powinno zostać podlane wodą lub deszczem. Dzięki temu szybciej przeniknie w głąb podłoża i zacznie działać. Dodatkowo warto lekko zagrabić trawnik po rozsypaniu nawozu.

O tym warto pamiętać przy wapnowaniu