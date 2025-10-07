- Wapnowanie trawnika - co daje, kiedy jest potrzebne?
Wapnowanie trawnika - co daje, kiedy jest potrzebne?
Zbyt kwaśna gleba to jeden z głównych powodów słabej kondycji trawnika. Objawia się to:
- przerastaniem mchu,
- osłabieniem źdźbeł,
- większą podatnością na choroby i deptanie.
Wapń reguluje odczyn gleby, ułatwia trawie pobieranie składników pokarmowych m.in. azotu (lepszy wzrost), fosforu i magnezu, a dodatkowo poprawia strukturę podłoża i rozwój systemu korzeniowego.
Przed wapnowaniem dobrze jest sprawdzić odczyn gleby pehametrem . Wapnowania wymagają trawniki, gdzie pH spada poniżej 5,5.
Kiedy sypać wapno na trawnik jesienią?
Najlepszy termin na wapnowanie to właśnie jesień – od końca września do początku listopada, gdy trawa zakończy wzrost. Wapnowanie można też wykonać wczesną wiosną, jeszcze przed ruszeniem wegetacji (luty–marzec).
Ważne, aby zabieg przeprowadzać co 3–4 lata, a nie co roku.
Jakie wapno na trawnik?
Do wapnowania trawnika wykorzystuje się nawozy wapniowe - węglanowe zawierające tlenek wapnia. Należą do nich dolomit i kreda nawozowa. To nawozy pochodzenia naturalnego. Mogą być stosowane na różnych typach gleb, zarówno lekkich, piaszczystych, jak i ciężkich gliniastych. Nawozy węglanowe wolno przenikają w głąb podłoża, dzięki czemu stopniowo zmieniają odczyn podłoża. Ich działanie jest jednak długotrwałe.
W praktyce do ogrodów najczęściej wybierany jest nawóz typu Dolomit, zawierający wapno dolomitowe (ok. 30% tlenku wapnia). Dostępny jest w granulacie, łatwo go rozsypać i dodatkowo zwiększa odporność korzeni trawy na mróz.
Ile wapna na m2 trawnika?
Dawkę dopasowuje się do rodzaju gleby i stopnia jej zakwaszenia:
- gleby ciężkie, gliniaste, mocno kwaśne – 4–5 kg Dolomitu na 10 m²,
- gleby lekkie, piaszczyste, lekko zakwaszone – 2–3 kg Dolomitu na 10 m².
Najlepiej trzymać się zaleceń producenta podanych na opakowaniu.
Czy po wapnowaniu trzeba podlać trawnik?
Tak, wapno rozsypane na powierzchni gleby powinno zostać podlane wodą lub deszczem. Dzięki temu szybciej przeniknie w głąb podłoża i zacznie działać. Dodatkowo warto lekko zagrabić trawnik po rozsypaniu nawozu.
O tym warto pamiętać przy wapnowaniu
- Nie łączymy wapnowania z innym nawożeniem, zachowujemy co najmniej kilka tygodni odstępu.
- Wapno stosujemy równomiernie na całej powierzchni, najlepiej przy bezwietrznej pogodzie.
- Zabieg powtarzamy co 3–4 lata, a nie częściej.
