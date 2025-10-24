Kiedy wykonać ostatnie koszenie trawy przed zimą?

Ostatnie koszenie trawy jesienią najlepiej wykonać przed pierwszymi przymrozkami, gdy kończy się okres wegetacyjny. W centralnej Polsce najczęściej jest to połowa października, w cieplejsze jesienie koszenie można przesunąć nawet na początek listopada. W chłodniejszych rejonach (okolice Suwałk, Lubelszczyzna, wschodnia część Mazowsza, Podlasie, południowe rejony górskie) warto zakończyć sezon już na początku października.

Reklama

Najbezpieczniejsze warunki do ostatniego koszenia to suchy dzień i temperatura około 8–10°C. Ważne, aby po ostatnim koszeniu trawa nie zdążyła już odrosnąć, ponieważ nowe, miękkie źdźbła są najbardziej narażone na mróz.

Na jaką wysokość ciąć trawę na zimę?

Ostatnie koszenie powinno zostawić murawę na wysokości 4–5 cm, to pozwala trawie bezpiecznie przezimować i szybko odbić wiosną. Jeśli skosimy trawę za nisko - poniżej 4 cm – trawa odsłania korzenie i zwiększa się ryzyko przemarznięcia. Za wysoko - powyżej 5 cm – źdźbła będą się uginać pod śniegiem i mogą gnić, co sprzyja rozwojowi pleśni śniegowej.

Koszenie trawy a przymrozki - do jakiej temperatury ostatnie koszenie trawy?

Reklama

Nie można kosić trawy podczas przymrozków. Skoszone źdźbła w temperaturze poniżej zera stają się kruche, a miejsca cięcia nie mają czasu na regenerację. Ostatnie koszenie można jeszcze wykonać, gdy temperatura powietrza w dzień utrzymuje się powyżej 5–7°C, jednak jeśli prognozy zapowiadają nocne spadki poniżej zera – lepiej nie ryzykować.

Przy jakich temperaturach nie kosić trawy?

Nie kosimy trawy przy 0°C i niżej – ryzyko uszkodzeń jest zbyt duże. Lepiej też unikać koszenia przy temp. około 3–4°C, szczególnie gdy trawa jest wilgotna po deszczu lub szronie.

Czy można ciąć trawę w listopadzie?

Tak, ale tylko wtedy, gdy jesień jest wyjątkowo łagodna i temperatura wciąż sprzyja wzrostowi trawy. Jeśli w listopadzie nie ma jeszcze przymrozków, a murawa nadal rośnie, można wykonać ostatnie koszenie. Warto jednak pamiętać, że to termin graniczny i często ryzykowny – wystarczy kilka zimnych nocy, aby trawa po cięciu nie zdążyła się zregenerować.