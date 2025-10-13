Dlaczego cięcie hortensji jest tak ważne?

Przycinanie hortensji to nie tylko kwestia estetyki. Od prawidłowego cięcia zależy, czy krzew będzie miał siłę do tworzenia nowych pędów i czy w następnym sezonie zakwitnie. Źle wykonane cięcie może sprawić, że hortensja przez rok, a czasem nawet dłużej, nie wyda kwiatów.

Reklama

Hortensja bukietowa – kiedy przycinać?

Hortensja bukietowa kwitnie na pędach jednorocznych. Oznacza to, że jej przycinanie jest nie tylko bezpieczne, ale wręcz konieczne, aby krzew był gęsty, zdrowy i co roku obficie kwitł. Najlepszy termin to wczesna wiosna, zanim pojawią się pąki.

Cięcie jesienne jest ryzykowne, choć niektórzy to praktykują. Rany po cięciu mogą nie zdążyć się zabliźnić przed mrozem, co osłabi roślinę. Ponadto, jeśli zetniesz hortensję bukietową jesienią, może wytworzyć młode, delikatne pędy, które przemarzają zimą. Wtedy wiosną krzew wypuści liście, ale kwiatów będzie zdecydowanie mniej. Dlatego specjaliści zalecają zostawić sekator do wiosny.

Hortensja ogrodowa – dlaczego nie wolno jej ciąć jesienią?

Reklama

To najbardziej wrażliwy gatunek na nieprawidłowe cięcie. Hortensja ogrodowa kwitnie na pędach zeszłorocznych, czyli tych, które wytworzyła w poprzednim sezonie. Jeśli przytniemy ją jesienią, usuwamy pąki kwiatowe na przyszły rok. Wiosną zobaczymy zielone liście, ale kwiatów zabraknie.

Dlatego hortensję ogrodową tniemy tylko w razie konieczności, usuwając wyłącznie chore, suche lub przemarznięte pędy i robimy to dopiero wiosną. Zdrowych pędów nie tniemy ani jesienią, ani wiosną.

Hortensje krzewiaste – zasady cięcia

Hortensje krzewiaste podobnie jak bukietowe, kwitną na pędach tegorocznych. Dlatego wymagają mocnego, regularnego cięcia, najlepiej wczesną wiosną. Jesienią ryzyko jest takie samo jak w przypadku bukietowych – zbyt wczesne przycięcie może pobudzić roślinę do wzrostu, a nowe pędy nie przetrwają zimy.

Suche kwiatostany hortensji – ścinać czy zostawić?

Przekwitłe kwiatostany możesz ściąć jesienią, ale wiele osób zostawia je na zimę. Dlaczego? Suche baldachy nie tylko zdobią ogród, ale także chronią pąki przed mrozem. Jeśli mieszkasz w regionie o surowych zimach, warto poczekać z ich usunięciem aż do wiosny.

Kiedy ścinać hortensje bukietowe, ogrodowe i krzewiaste? Podsumowanie