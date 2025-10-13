Jakie hortensje najlepiej rozmnażać z patyków?

Najlepiej ukorzeniają się hortensje krzewiaste (nazywane też drzewiastymi) i hortensje bukietowe. Warto jednak pamiętać, że nie każda odmiana korzeni się równie dobrze.

Przykładowo hortensja ‘Annabelle’ daje świetne rezultaty – zazwyczaj prawie wszystkie patyki się przyjmują. W przypadku niektórych innych odmian sukces może być mniejszy, ale nadal warto spróbować, zwłaszcza jeśli masz w ogrodzie silny, dorodny krzew.

Jak przygotować sadzonki jesienią krok po kroku

Wybierz zdrowe pędy – proste, dobrze zdrewniałe, mniej więcej grubości ołówka.

– proste, dobrze zdrewniałe, mniej więcej grubości ołówka. Odetnij przekwitnięte kwiatostany, a łodygi podziel na kawałki długości ok. 20 cm .

. Każdy kawałek powinien mieć 2–3 pąki .

. Jeśli odcinki są krótsze, lepiej, by były trzy oczka. Przy dłuższych pędach wystarczą dwa.

Przytnij patyk prosto 2–3 cm poniżej dolnego pąka, a górą – pod lekkim skosem nad ostatnim oczkiem.

Jak przechować sadzonki hortensji przez zimę

Jesienią nie wsadzamy sadzonek od razu do ziemi. Zamiast tego:

Wkładamy sztobry w donicę lub skrzynkę wypełnioną czystym, wilgotnym piaskiem,

Wkładamy je jeden po drugim tak, aby były całkowicie przykryte piaskiem,

Wkopujemy donicę w ziemię w osłoniętym miejscu w ogrodzie,

Całość przykrywamy warstwą liści lub torfu (ok. 10 cm) – to naturalna ochrona przed mrozem,

Piasek nie powinien wysychać całkowicie, nie może też być bardzo mokro.

Ważne: na tym etapie nie stosujemy ukorzeniacza – sadzonki pobrane jesienią ruszą z korzeniem dopiero wiosną.

Jak postępować z sadzonkami wiosną?

Wiosną, gdy ziemia się ogrzeje i minie ryzyko przymrozków, zazwyczaj końcówka marca:

wyjmujemy sadzonki z piasku, mogą mieć już małe korzonki,

dolną część sadzonki można dodatkowo zanurzyć w ukorzeniaczu, by przyspieszyć wzrost korzeni,

sadzonki sadzimy do doniczek z lekką, próchniczną ziemią wymieszaną z piaskiem,

doniczki ustawiamy w jasnym, ale osłoniętym miejscu i regularnie podlewamy.

Latem, gdy sadzonki się wzmocnią, przesadzamy je na miejsce stałe – najlepiej w sierpniu.