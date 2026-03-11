Miedzian 50 WP

Miedzian 50 WP to fungicyd - popularny, naturalny, prewencyjny środek grzybobójczy i bakteriobójczy stosowany zwykle w ogrodach przydomowych do ekologicznych upraw roślin jadalnych. Służy do rozrabiania z wodą i wykonywania oprysku. Najlepiej powtarzać go wielokrotnie, co około 2 tygodnie. Nie szkodzi roślinom i działa powierzchniowo dzięki obecności w składzie tlenochlorku miedzi. Cytując ekspertów Zielonego Pogotowia "jony miedzi dostają się do zarodników grzybów chorobotwórczych, blokując ich rozwój." Producenci wymieniają długą listę chorób, przed którymi chroni miedzian, m.in. jest to: kędzierzawość liści brzoskwini, zaraza ogniowa, parch jabłoni, parch gruszy, rak bakteryjny, szara pleśń, mączniak rzekomy.

Reklama

Oprysk miedzianem - jak i kiedy?

Pierwszy oprysk miedzianem wykonuje się już w marcu, kiedy rośliny nie wypuściły jeszcze liści. Najlepiej kiedy temperatura utrzymuje się w okolicy 6-10 st. C. Pamiętajmy, żeby nie wykonywać oprysków w deszczowe dni. Najlepiej sprawdzić prognozę pogody i nie spryskiwać roślin także przed deszczem. W takim przypadku konieczne może okazać się wykonanie kolejnego oprysku. Optymalną porą dnia do wykonania oprysku jest pogodny wieczór.

Jak rozrobić miedzian 50 WP? Zawsze w pierwszej kolejności należy przeczytać ulotkę na opakowaniu środka. Najczęściej stosuje się go w stężeniu 0,3% czyli 3 g środka na 1 litr wody. Dla przykładu na 25 litrów wody dodajemy 75 g miedzianu.

Terminy oprysku miedzianem:

Oprysk miedzianem najlepiej wykonać wiosną i jeszcze kilka razy powtarzać w sezonie, szczególnie jeśli jest dość wilgotna pogoda, co sprzyja pojawianiu się chorób grzybowych. Można jednak wymienić dwa główne terminy oprysku miedzianem i są to:

oprysk wiosenny (marzec), przed wypuszczeniem liści oprysk jesienny (listopad), po opadnięciu liści

Reklama

Co można pryskać miedzianem?

Jak już zostało wspomniane miedzian stosowany jest w uprawach ekologicznych. Bardzo często korzystają z niego właściciele przydomowych ogródków. Jest naturalny, więc używa się go do oprysków na roślinach jadalnych, takich jak drzewa i krzewy owocowe oraz warzywa. Miedzianem można pryskać np. jabłoń, brzoskwinię, gruszę, wiśnię, czereśnię, śliwę, orzecha, borówkę amerykańską, pomidory, ogórki, fasolę, cebulę, czosnek. Niektórzy stosują miedzian także na roślinach ozdobnych, np. różach czy iglakach.