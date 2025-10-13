rozwiń

Rośliny doniczkowe, które oczyszczają powietrze

Jak działają rośliny oczyszczające powietrze? Przede wszystkim pobierają dwutlenek węgla z otoczenia i wytwarzają tlen. Potrafią także skutecznie pochłaniać toksyny. Dodatkowo poprzez parowanie wody przez liście nawilżają powietrze. To niezwykle potrzebne szczególnie podczas sezonu grzewczego, kiedy w pomieszczeniach mamy coraz bardziej suche i słabszej jakości powietrze. Podsumowując, poprawiają mikroklimat, co wpływa również na zdrowie i samopoczucie.

5 roślin oczyszczających powietrze w mieszkaniu i domu

  1. skrzydłokwiat (spathiphyllum)
  2. sansewieria (sansevieria thunb.)
  3. epipremnum złociste (epipremnum aureum)
  4. aglonema (aglaonema)
  5. dracena (dracaena)

Skrzydłokwiat

Przez wielu ekspertów wymieniany jest jako pierwsza roślina oczyszczająca powietrze w domu. Pochłania formaldehyd, benzen oraz trichloroetylen. Dobrze nawilża powietrze. Jest stosunkowo łatwy w utrzymaniu, ale potrzebuje sporej ilości wody.

Sansewieria (wężownica, język teściowej)

To roślina spotykana od wielu lat w pomieszczeniach naszych babć, a później mam. Jest bardzo łatwa w uprawie, a przy okazji ogromnie pożyteczna. Pochłania bowiem formaldehyd i tlenek azotu. Jest szczególnie polecana do sypialni, ponieważ uwalnia tlen także w nocy.

Epipremnum złociste

To zwisająca roślina liściasta również znana od pokoleń. Niegdyś regały i ściany były wręcz oplecione przez długie pędy epipremnum. Okazuje się, że nasze babcie i mamy wiedziały o dobroczynnych właściwościach tej rośliny. Pochłania formaldehyd, benzen, toluen i ksylen. Podobnie jak sansewieria jest łatwa w uprawie. Jednak epipremnum zdecydowanie szybciej rośnie. Jeśli szukasz zwisającej rośliny oczyszczającej powietrze to najlepszym wyborem jest właśnie epipremnum złociste.

Aglonema

Aglonema oprócz bardzo ozdobnych liści posiada również właściwości oczyszczające powietrze. Pochłania takie toksyny jak: formaldehyd, benzen, toluan, ksylen i w zależności od odmiany także amoniak. Produkuje tlen nawet w miejscach słabo oświetlonych.

Dracena

Dracena to bardzo popularna roślina doniczkowa. Jest także łatwa w uprawie. Pochłania formaldehyd, benzen, trichloroetylen, ksylen, toulen. Nie lubi przelania.

