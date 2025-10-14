Rododendrony to rośliny zimozielone

Rododendrony to jedne z najbardziej popularnych krzewów zimozielonych w Polsce. Kochamy je za to, że w czerwcu przepięknie kwitną, a zimą nie zrzucają liści. Stanowią więc całoroczną ozdobę ogrodów i parków. Można je spotkać np. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. To także dobry wybór do przydomowych przestrzeni projektowanych w stylu leśnym. Dobrze czują się wśród sosen w kwaśnej (pH od 4 do 6) i przepuszczalnej glebie. Nie lubi przelania, ale okresy suszy również nie są wskazane. Warto zastosować ściółkę, która zatrzymuje wodę.

Dlaczego rododendrony żółkną i usychają

Czasami to oznaka choroby, dlatego zawsze w pierwszej kolejności należy sprawdzić ten trop. Można zbadać liście w aplikacji wykrywającej choroby roślin, przeczytać o najczęstszych dolegliwościach różaneczników albo wziąć ze sobą porażone liście i udać się po fachową poradę do zaufanego sklepu ogrodniczego. Jeśli choroby zostaną wykluczone, przyczyną żółknięcia, a nawet brązowienia i usychania rododendronów wiosną może być brak wody w okresie zimowym. Ta prozaiczna rzecz może stanowić przyczynę zamierania różaneczników. Jeśli spełniasz wszystkie warunki do prawidłowego wzrostu tych krzewów, a mimo to każdego roku bardzo cierpią, a nawet całkowicie usychają, zwróć uwagę na wodę.

Rododendrony to krzewy z bardzo dużą warstwą zieloną, która także jesienią i zimą potrzebuje wilgoci. Bez wystarczającej ilości wody nie przetrwa. Ostatnie lata nie obfitują w opady śniegu. Gdyby warstwa śniegu utrzymywała się długo, krzewy te miałyby dużo łatwiej przetrwać do kolejnego sezonu. Tymczasem suche zimy i mróz potrafią wykończyć rośliny zimozielone.

Czy podlewać rododendrony jesienią i zimą?

Czy w związku z powyższym należy podlewać rododendrony jesienią i zimą? Co zrobić, aby w kolejnym sezonie nie żółkły i nie usychały? Z całą pewnością korzenie różaneczników powinny być dobrze nawodnione. Podlewanie dostosowujemy zawsze do panującej pogody. Jeśli jesień jest bardzo mokra, nie musimy dodatkowo nawadniać rabat z rododendronami. Natomiast suche miesiące ze sporadycznymi opadami to zdecydowany sygnał do dodatkowego podlewania.

Ważne Wskazówka: jesienią jeszcze przed mrozami zadbaj o obfite nawodnienie rododendronów.

Czy zimą też można podlewać rośliny? Jeśli temperatura jest dodatnia, nie ma śniegu ani deszczu, dobrze jest podlać rośliny zimozielone, które mają szczególnie dużo warstwy zielonej tak jak rododendrony. Suche korzenie są dużo bardziej podatne na przymarznięcie niż korzenie dobrze zawodnione.