Co to jest wertykulacja trawnika?

Wertykulacja to nic innego jak napowietrzanie i oczyszczanie trawnika poprzez nacinanie darni. Na rynku dostępne są specjalne urządzenia, wertykulatory, które nacinają powierzchnię trawy, usuwając mech, sfilcowane źdźbła i chwasty. Dzięki temu gleba staje się luźniejsza, a powietrze, woda i składniki odżywcze łatwiej docierają do korzeni.

Jak działa wertykulator i czym się różni od grabi?

Wertykulator ma obracające się ostrza, które płytko nacinają darń na głębokość kilku milimetrów.

Wyciągają z niej resztki starej trawy, mchu i chwastów, przy okazji lekko spulchniając glebę. Taka czysta, napowietrzona powierzchnia błyskawicznie się regeneruje.

Oczywiście można próbować podobny efekt uzyskać grabiami, ale to pracochłonne i mało skuteczne rozwiązanie, szczególnie jeśli mamy dużo trawnika. Dlatego też najlepiej zainwestować w wertykulator, ręczny lub elektryczny.

Wertykulacja trawnika - kiedy? Jesienią czy wiosną?

Trawnik potrzebuje czasu, by się wzmocnić. Świeżo założona murawa nie powinna być wertykulowana wcześniej niż po trzech latach, bo młode korzenie są zbyt delikatne. Jeśli jednak trawa jest wyjątkowo gęsta, można zrobić to już po dwóch latach.

Nie każdy trawnik wymaga regularnego nacinania. Jeśli murawa jest czysta i nieprzerośnięta mchem, wystarczy wertykulować ją raz na dwa lata, najlepiej wiosną. Natomiast twarde, zbite, omszałe trawniki warto odświeżać nawet dwa razy w roku – wiosną i jesienią.

Wertkulacja trawnika jesienią

Jesienią najlepszy moment na wertykulację to wrzesień lub początek października, jeżeli temperatury są wyższe niż 10°C. Jesienna wertykulacja powinna być delikatniejsza niż wiosenna. Ma jedynie oczyścić trawnik i przygotować go do zimy. Po zabiegu trawa potrzebuje czasu na regenerację, dlatego najbezpieczniej zrobić to do końca września.

Wertykulacja trawnika wiosną

Najlepszy moment to kwiecień lub maj, gdy temperatura przekracza 10°C, a trawa zaczyna intensywnie rosnąć. Wtedy gleba jest już ciepła, a rośliny szybko się regenerują. Po wertykulacji dobrze jest:

wygrabić resztki trawy i mchu,

dosiać trawę w ubytkach,

i na koniec rozsypać nawóz regeneracyjny, który wzmocni korzenie.

Kiedy nie warto wertykulować trawnika?

Zabieg nie zawsze przynosi korzyści – są momenty, gdy może wręcz zaszkodzić. Unikaj wertykulacji, gdy: