Czy maliny przycina się na zimę?

Maliny należy przycinać na zimę, jednak sposób cięcia zależy od tego, z jakim rodzajem krzewów mamy do czynienia. Maliny dzielą się na dwie główne grupy:

maliny letnie (owocujące na pędach dwuletnich) – wydają owoce raz w roku, najczęściej w czerwcu i lipcu; maliny jesienne (powtarzające owocowanie) – owocują późnym latem i jesienią, najczęściej na tegorocznych pędach.

Każda z tych grup wymaga nieco innego podejścia. W przypadku malin letnich przycinamy tylko te pędy, które już owocowały, ponieważ po wydaniu owoców obumierają i nie przyniosą plonu w kolejnym sezonie. Z kolei u malin jesiennych często przycina się całość pędów nisko przy ziemi, aby wiosną krzew wypuścił nowe, silne przyrosty.

Brak cięcia powoduje, że maliny nadmiernie się zagęszczają, są bardziej podatne na choroby grzybowe (np. zamieranie pędów malin), a owoce w kolejnym roku stają się drobniejsze i mniej liczne. Przycinanie jest więc nie tylko zabiegiem pielęgnacyjnym, ale też profilaktycznym.

Na jaką wysokość przycinać maliny na zimę?

Wysokość cięcia zależy głównie od odmiany malin oraz sposobu ich owocowania:

Maliny letnie (owocujące na pędach dwuletnich)

Po zakończeniu owocowania, czyli zwykle w lipcu lub sierpniu, wycina się pędy, które już owocowały – tuż przy ziemi. Nie zostawiamy żadnych fragmentów starych łodyg, ponieważ mogą one stać się siedliskiem chorób lub szkodników.

Młode, tegoroczne pędy (które będą owocować w przyszłym sezonie) zostawia się w liczbie 6–8 sztuk na metr bieżący rzędu. Ich długość można skrócić na wysokość ok. 1,5–1,8 metra, aby ułatwić późniejsze prowadzenie krzewu i zbiór owoców.

Maliny jesienne (powtarzające owocowanie)

Tu są dwie szkoły postępowania, w zależności od tego, jak intensywnie chcemy, by krzew owocował:

Jeśli zależy nam na obfitym jesiennym plonie , wszystkie pędy przycina się nisko przy ziemi (2–5 cm) – najlepiej właśnie do końca listopada.

, wszystkie pędy przycina się nisko przy ziemi (2–5 cm) – najlepiej właśnie do końca listopada. Jeżeli chcemy, by maliny owocowały dwa razy (latem i jesienią), można przyciąć pędy tylko do wysokości około 100–120 cm, czyli poniżej miejsca, w którym pojawiły się owoce. Wówczas dolna część pędu zaowocuje ponownie w przyszłym roku.

Kiedy przycinać maliny na zimę?

Najlepszy czas na przycinanie malin przypada od połowy października do końca listopada, zanim ziemia zamarznie, ale już po opadnięciu liści. To moment, gdy krzewy kończą okres wegetacyjny i przygotowują się do zimowego spoczynku.

Jeśli przytniemy maliny zbyt wcześnie, mogą wypuścić nowe pędy, które nie zdążą zdrewnieć i przemarzną w czasie mrozów. Z kolei zbyt późne cięcie (np. w grudniu, gdy gleba jest już zmarznięta) może utrudnić prawidłowe gojenie się ran i zwiększyć ryzyko chorób.

Warto więc kierować się zasadą: przycinaj, gdy temperatury w dzień nie spadają jeszcze poniżej zera, a liście już opadły.

Jak przycinać maliny na zimę?

Sam zabieg przycinania nie jest trudny, ale wymaga precyzji i odpowiedniego narzędzia. Używaj czystych, ostrych sekatorów, aby uniknąć strzępienia pędów i przenoszenia chorób.

Krok po kroku:

Usuń stare, suche i chore pędy – wycinaj je przy ziemi, tuż nad powierzchnią, a nie w połowie wysokości. Przerzedź krzew – zostaw tylko najsilniejsze pędy (6–8 na metr), resztę usuń. Dzięki temu maliny będą miały więcej światła i przestrzeni do wzrostu. Skróć młode pędy – u malin letnich przytnij ich wierzchołki o 20–30 cm, co pobudzi rozgałęzianie. Usuń odrosty korzeniowe – jeśli maliny zbytnio się rozrastają, ogranicz je, przekopując ziemię wokół krzewu. Zadbaj o higienę uprawy – wszystkie wycięte pędy i liście usuń z ogrodu i spal lub wyrzuć. Pozostawione mogą być źródłem chorób i szkodników.

Po przycięciu malin dobrze jest rozsypać wokół nich warstwę ściółki (np. kory, trocin lub słomy), która ochroni korzenie przed mrozem i ograniczy wzrost chwastów.

Dlaczego warto przycinać maliny przed zimą?

Regularne przycinanie to klucz do zdrowych i obficie owocujących krzewów. Dzięki jesiennemu cięciu:

rośliny nie marnują energii na utrzymanie starych, bezużytecznych pędów,

łatwiej przetrwają zimę, ponieważ zostaną odmłodzone,

zmniejsza się ryzyko chorób grzybowych i szkodników,

owoce w następnym roku są większe, dorodniejsze i liczniejsze,

zbiór jest łatwiejszy, ponieważ krzewy są bardziej przejrzyste i uporządkowane.

Zaniedbanie tego zabiegu prowadzi natomiast do zagęszczenia krzewów, gorszej cyrkulacji powietrza i osłabienia roślin, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze plony.

Dodatkowe wskazówki dla ogrodników