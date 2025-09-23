Kiedy przycinać lawendę?

Lawendę zaleca się przycinać dwa razy w roku, a do wyboru są trzy możliwe terminy tego zabiegu:

Wczesna wiosna – od końca marca do początku kwietnia, najlepiej w pogodny, słoneczny dzień. To kluczowe cięcie, które pomaga zachować ładny kształt rośliny i zapobiega tworzeniu się tzw. „łysego gniazda” wewnątrz krzewu. Wiosną usuwa się również pędy uszkodzone przez mróz. Lato – od lipca do września, w okresie kwitnienia. Polega na skracaniu przekwitłych kwiatostanów, co stymuluje lawendę do ponownego zakwitu i wydłuża jej atrakcyjność. Wczesna jesień – około połowy września. To cięcie można wykonać zamiast wiosennego. Ma ono na celu wzmocnienie rośliny przed zimą i poprawę jej odporności. Jesienne przycinanie najlepiej przeprowadzić w ciepły, suchy, ale pochmurny dzień. Trzeba jednak pamiętać, aby nie wykonywać go zbyt późno, gdyż młode pędy pojawiające się po cięciu mogą zostać uszkodzone przez pierwsze przymrozki.

Jak przycinać lawendę jesienią?

Jesienne przycinanie lawendy polega na skróceniu jeszcze miękkich pędów mniej więcej o połowę ich długości. Ważne jest, aby unikać cięcia zdrewniałych fragmentów gałązek, ponieważ odrastają one bardzo wolno i słabo. Zbyt głębokie przycięcie może dodatkowo uszkodzić wiązki przewodzące, co zwiększa ryzyko chorób, a nawet obumarcia całego krzewu. Podczas zabiegu warto nadać lawendzie kształt kuli – taka forma poprawia przewiewność rośliny, chroni przed gniciem wewnętrznych gałązek i umożliwia równomierne docieranie światła do wszystkich pędów.

Jak przycinać starą lawendę?

W przypadku bardzo zaniedbanych lub starszych krzewów lawendy warto zastosować cięcie odmładzające. Polega ono na mocnym skróceniu pędów, nawet do 1/3 ich długości. Zabieg ten najlepiej wykonywać co 4–5 lat, wiosną, aby przywrócić roślinie dobrą kondycję i zapobiec łysieniu gałązek.

Formowanie lawendy należy rozpocząć już po jej posadzeniu. Młode, jeszcze nierozkrzewione sadzonki przycina się o połowę, co pobudza je do wypuszczania nowych pędów u podstawy. Kolejne cięcie wykonuje się następnej wiosny, aby utrzymać zwarty i zdrowy pokrój krzewu.

Jak przygotować lawendę do zimy?

Poza jesiennym przycinaniem, istotne jest również jej odpowiednie zabezpieczenie na zimę. Krzewy lawendy warto zabezpieczyć tuż po pierwszych przymrozkach. Można to zrobić, okrywając je gałązkami drzew iglastych lub słomianymi osłonami. Dodatkowo podstawę pędów można przysypać warstwą kory, ziemi lub torfu. Takie zabezpieczenie sprawi, że wiosną lawenda znów będzie zdrowa, pięknie pachnąca i atrakcyjna wizualnie.

Najczęstsze błędy w przycinaniu lawendy

Jednym z najczęstszych błędów w przycinaniu lawendy jest zbyt głębokie cięcie w zdrewniałe części pędów, które słabo się regenerują i mogą doprowadzić do zamierania całego krzewu. Równie niekorzystne jest zbyt wysokie cięcie – wtedy lawenda szybko traci zwarty kształt, rozchodzi się na boki i ogałaca w środku. Błędem bywa także rezygnacja z regularnego przycinania, przez co roślina staje się zaniedbana, traci atrakcyjny wygląd i obficiej drewnieje. Wiele osób przycina też lawendę zbyt późno jesienią, narażając młode przyrosty na uszkodzenie przez mróz.