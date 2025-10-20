Jak chronić rośliny przed mrozem?

Oczywiście nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od tego w jakim regionie Polski mieszkamy, w jakim usytuowaniu terenu i jakich roślin dotyczy ochrona. Niektóre potrzebują minimalnego okrycia, inne nie przetrwają zimy na zewnątrz i trzeba je chować do garażu, oranżerii, szklarni czy piwnicy. Najlepiej więc przeczytać informacje dotyczące mrozoodporności danej rośliny, by wiedzieć jak postępować z nią jesienią. Można jednak zebrać kilka sposobów polecanych przez ekspertów ogrodniczych. Ostatnie zimy nas nie rozpieszczają. Są suche i wietrzne, co sprzyja przymarzaniu. Nie ma śniegu, więc rośliny zimozielone dodatkowo cierpią z powodu braku wody. Jak więc ochronić je przed mrozem?

Reklama

Ważne Które rośliny należy chronić przed mrozem? Najbardziej narażone na działanie mrozu są róże, hortensje ogrodowe i wrzosy.

Ściółkowanie rabat

Ściółkowanie chroni korzenie przed przymarzaniem również w ten sposób, że zatrzymuje wilgoć w glebie. Nie ma nic gorszego niż przesuszone korzenie i sucha, mroźna zima. Wówczas warunki do przetrwania są najtrudniejsze. Do ściółkowania rabat można użyć słomy, liści opadłych z drzew (ważne, aby nie były porażone chorobami), igliwia, gałęzi, kory, zrębków, trocin. Wybór ściółki jest szeroki.

Kopczykowanie roślin

Kopczykowanie to sposób na ochronę np. róż, hortensji ogrodowych. Polega na usypywaniu kopca wokół pnia przypominającego kopiec kreta. Czym kopczykujemy? Można użyć po prostu ziemi ogrodowej, kompostowej (np. dla róż) czy torfu albo jak przy ściółkowaniu - słomy, zrębków, kory (polecana dla hortensji ogrodowej - usypujemy wysoki kopiec kory, ale nie przykrywamy całej rośliny), gałęzi, liści czy igliwia. Rodzaj materiału dobiera się do wymagań konkretnej rośliny.

Okrywanie roślin przed mrozem

Do okrywania roślin przed mrozem można stosować wyżej wymienione materiały pochodzenia naturalnego, stroisz czyli obcięte gałęzie roślin iglastych takich jak sosna czy świerk, jak i specjalnie przeznaczone do tego produkty. Można kupić w tym celu siatkę cieniującą, kaptur lub rękaw ochronny czy agrowłókninę. Stosujemy ją np. na hortensje ogrodowe. Do okrywania roślin sprawdzi się także karton czy papier.

Wynoszenie do chłodnych pomieszczeń

Wrażliwe rośliny doniczkowe również okrywamy (np. agrowłókniną, słomą). Można użyć do tego także styropianu. Często ogrodnicy ustawiają donice blisko ściany budynku, najlepiej południowej lub w osłoniętych od wiatru zakamarkach, np. między garażem a domem, na tarasie. W takim miejscu rośliny mają większe szanse na przeżycie. Część lepiej wynieść do chłodnych pomieszczeń, np. oleandry.

Kiedy okrywamy rośliny przed mrozem?

Nie należy robić tego zbyt wcześnie. Lepiej uzbroić się w cierpliwość i okryć rośliny tuż przed zapowiadanymi długoterminowymi temperaturami poniżej zera. Jednodniowe przymrozki nie powinny przynieść większych szkód, a mogą pomóc w hartowaniu roślin przed zimą.