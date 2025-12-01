Amarylis - kwiat na Boże Narodzenie

Nie ma piękniejszego i bardziej zjawiskowego kwiatka kwitnącego w Boże Narodzenie. Właściwa nazwa to Hippeastrum albo Zwartnica. Amarylis to szeroko stosowana, ale de facto niepoprawna nazwa. To inna roślina, która jest rzadko spotykana w Polsce, ale nawet producenci umieszczają ją na donicach Hippeastrum. Prawidłowe nazwy są mniej znane, dlatego najczęściej korzysta się z nazwy Amarylis.

Reklama

To roślina cebulowa z długą łodygą zakończoną dużym kwiatem lub kwiatami. Zdobi parapety, stoły i konsole w okresie zimowym. Dostępna jest w różnych kolorach i odmianach. Najczęściej spotykane są czerwone, białe i różowe kwiaty. Mogą być pojedyncze lub podwójne. Aby zakwitła w Boże Narodzenie, trzeba ją w odpowiednim momencie wsadzić i pielęgnować. Oto kilka wskazówek.

Reklama

Kiedy sadzić cebulę Amarylisa?

Najlepszym momentem na zakup cebul Amarylisa jest październik. Wybieramy interesujące nas odmiany i zamawiamy. Niektórzy przechowują cebule Hippeastrum z poprzedniego sezonu w chłodnym i ciemnym miejscu. Idealnym czasem na wysadzenie cebul do donicy jest początek listopada. Cebula Zwartnicy potrzebuje około 6 tygodni do zakwitnięcia. Powinna więc zdążyć przed Bożym Narodzeniem. Jak sadzić Amarylisa?

Jak pielęgnować Amarylisa, żeby zakwitł?

Pamiętajmy, że Amarylis to roślina cebulowa. W przypadku takich roślin uważamy na podlewanie. Cebule nie lubią stania w wodzie. Narażamy je wówczas na gnicie. Przygotowujemy donicę lub inne naczynie ozdobne, w którym ma rosnąć Amarylis. Czasami są to dzbany, przezroczyste kielichy, stare naczynia np. misy czy ozdobne płytkie donice. Wybierając pojemnik, bierzemy pod uwagę wysoki wzrost Hippeastrum i ciężki kwiat. Warto przygotować w tym celu konstrukcję, która przytrzyma roślinę w razie problemów z otrzymaniem pionu, a jednocześnie będzie świąteczną ozdobą. Przykład na poniższym zdjęciu:

Jeśli chcemy, aby Amarylis szybciej zakwitł, stawiamy go w cieplejsze i nasłonecznione miejsce, np. parapet. Kiedy boimy się, że wyda kwiat za wcześnie, przenosimy go do chłodniejszego i ciemniejszego pomieszczenia. Przed posadzeniem można namoczyć korzenie, ale w taki sposób, aby nie zamoczyć samej cebuli. Cebula powinna znajdować się tylko częściowo pod ziemią, która powinna być żyzna, a jednocześnie przepuszczalna. Podlewanie zaczynamy w listopadzie. Zawsze musi być umiarkowane. Nie trudno jest przelać Amarylisa. Najlepiej jeśli donica posiada odwodnienie. Kiedy pojawi się pęd kwiatowy, można nawozić roślinę nawozem wieloskładnikowym do kwiatów kwitnących.

Co po przekwitnięciu? Zostawiamy roślinę w donicy póki liście są zielone i karmią cebulę. Kiedy usychają, można oczyścić cebulę i ponownie przenieść do suchego i ciemnego miejsca. Wówczas może posłużyć w kolejnym sezonie.

Amarylis woskowany

Coraz częściej spotyka się w sprzedaży tzw. Amarylis woskowany. Co to oznacza? To cebula Amarylisa pokryta woskową powłoką. Dostępna jest w różnych kolorach. Taki Amarylis nie wymaga żadnej dodatkowej pielęgnacji. Nie podlewa się i nie wsadza do ziemi. Cebula samodzielnie wykształca kwiat, a po przekwitnięciu należy się jej pozbyć, ponieważ nie nadaje się już do ponownego użycia w przyszłym sezonie.