Czosnek do sadzenia

Czy każdy czosnek nadaje się do sadzenia? Co do zasady tak, ale musi być to odmiana przystosowana do polskich warunków. Co więcej, trzeba wybierać zdrowe ząbki. Przed posadzeniem główkę rozdziela się na pojedyncze ząbki. Nie obieramy ich ze skórki - to ich naturalna ochrona. Uznaje się, że najzdrowsze i najlepsze do sadzenia są duże ząbki. Po drugie, należy dobrać odpowiednią odmianę ze względu na okres sadzenia. Dostępne są czosnki jare, które sadzimy wiosną i czosnki ozime, które sadzimy jesienią. Które odmiany sadzimy jesienią?

Czosnek ozimy - odmiany

Do najbardziej popularnych odmian czosnku ozimego zalicza się:

Harnaś

Ornak

Huzar

Zawrat

Rumba

Arkus

Mega

Orlik

Ceves

Do sadzenia czosnku najlepiej wybrać tzw. czosnek sadzeniak. Sprzedawany jest nie w celach spożywczych (czosnek konsumpcyjny), a typowo pod sadzenie go do gruntu.

Kiedy sadzić czosnek ozimy?

Najlepszym czasem na sadzenie czosnku ozimego jest okres od połowy października do końca listopada. Idealnie byłoby to zrobić w połowie listopada. Teraz jest więc na odpowiedni moment. Chodzi o to, aby przed dłużej utrzymującymi się mrozami czosnek nie wykiełkował. Ząbki czosnku powinny zdążyć ukorzenić się przed zimą, ale nie startować ze wzrostem. Momentem na rozpoczęcie wegetacji jest wczesna wiosna.

Jak sadzić czosnek ozimy?

Na początku zaopatrujemy się w ząbki czosnku wybranej odmiany ozimej. Następnie wybieramy miejsce odpowiednie do jego wzrostu. Najbardziej lubi stanowiska słoneczne i przewiewne. Warto zadbać, aby ziemia była żyzna, przepuszczalna, o odczynie obojętnym i stale delikatnie wilgotna. Ząbki czosnku nie powinny pozostać w stale mokrej glebie. Zwykle ziemia wymaga zasilenia jej po okresie letnim. Należy ją przekopać z kompostem i obornikiem naturalnym lub granulowanym. Do sadzenia najlepiej użyć specjalnego narzędzia, jakim jest pikownik. Wydrążamy nim otwory w glebie, do których wsadzamy po jednym ząbku czosnku. Umieszczamy go w pozycji pionowej, wierzchołkiem do góry.

Na jaką głębokość sadzić czosnek?

Czosnek ozimy sadzi się na głębokość od 6 do 10 cm czyli głębiej niż czosnek jary. Temu drugiemu wystarczy głębokość 2,5 cm. Czosnek powinien być posadzony w odstępach około 10 cm. Natomiast między rzędami w warzywniku należy zachować odstęp 20-centymetrowy.

Kiedy jest zbiór czosnku ozimego?

Czosnek ozimy dojrzewa na przełomie czerwca i lipca. Termin zbioru czosnku może nieznacznie się różnić w zależności od odmiany.