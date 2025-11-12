Listopad w ogrodzie

W listopadzie porządkujemy ogród, w tym warzywnik. Po zebraniu ostatnich warzyw wyrzucamy pozostałości roślin do kompostownika. Kolejną czynnością jest przekopanie ziemi i wzbogacenie jej kompostem i naturalnymi nawozami, np. obornikiem. Niektórym warzywom nie szkodzą pierwsze przymrozki i mogą zostać dłużej w gruncie. Należą do nich np. pory, selery, pietruszka, marchew, buraki czyli warzywa korzeniowe. Można je wyrywać stopniowo w miarę potrzeb, a ostateczny zbiór wykonać przed nadejściem większych mrozów.

Reklama

Wysiane później warzywa (jako poplon) np. szpinak, pasternak, skorzonera, jarmuż, roszponka czy rzodkiewka również mogą jeszcze dawać plony. Zbieramy je na bieżąco. Pamiętajmy, że w ogrodzie wiele zależy od pogody. Niekiedy w listopadzie cieszymy się jeszcze licznymi warzywami prosto z grządki, np. sałatą, rzodkiewkami, marchwią, pietruszką, szczypiorem, burakami. Warto więc wciąż dbać o zagony. Kiedy temperatura sięgnie poniżej zera, można takie rośliny przykryć.

Listopad - co można siać?

Jeśli posiadamy nasiona lub sadzonki warzyw nadających się na poplon (zwykle wysiewane we wrześniu), można spróbować jeszcze je posiać lub zasadzić. Najlepiej w inspektach, tunelach, szklarniach lub pod agrowłókniną. Takie miejsca pomagają w przedłużeniu okresu wegetatywnego warzyw. Można mieć z nich pierwsze zbiory na koniec listopada czy nawet na początku grudnia, np. szczypior.

Inna sytuacja dotyczy wysiewu na zbiór wiosenny. Co można siać w listopadzie? Warzywa ozime. Oto ich lista:

cebula dymka (szczypiorek)

czosnek ozimy

sałata zimowa

szpinak

marchew

pietruszka

koper

pasternak

rukola

roszponka

Takie rośliny sieje się przed samymi większymi mrozami. Chodzi o to, aby nie zdążyły wykiełkować przed zimą, chyba że robimy to pod osłonami z myślą o zbiorach np. na początku grudnia. Zasadą jest, że warzywa ozime dają plony wczesną wiosną. Po wysiewie warto przykryć je warstwą słomy czy innej ściółki chroniącej przed przymarznięciem.