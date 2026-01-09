Kiedy dokarmiać ptaki?

Ważne jest przestrzeganie ogólnych zasad dokarmiania ptaków. Trzeba wiedzieć, czym można dokarmiać oraz kiedy zacząć. Mówi się, że należy to robić od jesieni aż do wiosny czyli wtedy, kiedy jest dla nich najtrudniejszy okres. Jesień to jednak pojęcie szerokie. Kiedy dokładnie zacząć karmić dzikie ptaki?

Na stronie Lasów Państwowych czytamy, że karmienie należy zacząć w czasie nadejścia pierwszych długotrwałych spadków temperatur oraz śniegu. Pokrywa śnieżna utrudnia bowiem ptakom zdobywanie pokarmu, który znajduje się w runie leśnym. Nie da się więc podać konkretnej daty, od której zaczynamy dokarmianie. Każdego roku będzie to inny termin. Trzeba obserwować przyrodę, panujące warunki atmosferyczne i prognozy.

Zdania w tym temacie są podzielone. Jedni uważają, że nie należy wcześniej wykładać pokarmu dla dzikich ptaków, aby nie ułatwiać im zdobywanie pokarmu. Ptaki powinny trenować zdobywanie pożywienia w trudniejszych warunkach. Uzupełniamy karmniki dopiero w przypadku dłużej utrzymujących się minusowych temperatur. Taka pogoda zwykle zaczyna się w listopadzie. Inni są zdania, że stopniowe przyzwyczajanie ptaków do dokarmiania, powinno rozpocząć się już na koniec września lub z początkiem października. Według eksperta Wojciecha Schwartza z Turdusa - Dokarmianie najlepiej rozpocząć wtedy, gdy warunki pogodowe zaczną utrudniać ptakom samodzielne zdobywanie pożywienia. Zazwyczaj pierwszy wyraźny spadek temperatur pojawia się pod koniec września i to właśnie ten moment można uznać za sygnał do wykładania niewielkich porcji pokarmu. Wczesne jesienne dokarmianie pozwala ptakom stopniowo przyzwyczaić się do nowego źródła pożywienia, zanim nadejdą chłodniejsze, bardziej wymagające miesiące. Warto także pamiętać o regularności w dokarmianiu oraz o wyborze odpowiedniego pożywienia, np. łuskany słonecznik. Nie należy podawać pieczywa, słodyczy, przetworzonego jedzenia.

Jak karmić ptaki?

Przede wszystkim trzeba to robić odpowiedzialnie. Jeśli zaczynamy dosypywać pokarm do karmnika czy wieszać kule tłuszczowe, słoninę, jabłka, róbmy to systematycznie. Ptaki przyzwyczajają się do miejsc, gdzie mogą zdobyć pokarm niezbędny do przetrwania w trudnych, zimowych warunkach.

Istotne znaczenie ma również to, czym karmimy ptaki. Najważniejsze, aby dostarczać im ziarna zbóż i roślin oleistych. Najlepszym pożywieniem dla dzikich ptaków są ziarna, takie jak:

pszenica,

proso,

jęczmień,

słonecznik,

czarnuszka.

Dodatkowo można karmić je:

niesolonymi orzechami oraz

niekandyzowanymi, suszonymi owocami,

gotowanymi warzywami bez przypraw jak marchew, buraki, ziemniaki.

Ważne Jak można pomóc ptakom zimą? Sadzimy drzewa, które wytwarzają owoce stanowiące pokarm dla dziko żyjących ptaków.

Kiedy wieszać karmnik?

Jeśli karmnik wykonany jest z trwałych materiałów, może wisieć w ogrodzie cały sezon. Jeśli może się zniszczyć, warto zdejmować go na lato. W sezonie letnim ptaki same bardzo dobrze radzą sobie ze zdobywaniem pożywienia. Natomiast wracamy do wieszania karmników jesienią. Można powiesić stare karmniki albo kupić lub skonstruować nowe. Czasami wystarczy miska, potłuczona filiżanka przyklejona na gorący klej do spodka czy podstawka do kwiatka. Karmniki wieszamy już w październiku tak, aby ptaki zdążyły się do nich przyzwyczaić. Najlepszą porą będzie koniec miesiąca. Z dostarczaniem pożywienia dla ptaków czekamy jednak aż do nastania temperatur poniżej zera - zwykle dochodzi do tego w listopadzie.

Dlaczego dokarmiamy ptaki?

Według firmy Turdus aż 55% Polaków dokarmia ptaki jesienią i zimą. Jakie są nasze motywacje? Wyniki badania są jednoznaczne - wygrywa chęć realnej pomocy zwierzętom (60% badanych). Dodatkowo dokarmiając ptaki, często czujemy radość i wyciszamy się (27% badanych). Nie od dziś wiadomo, że natura i jej obserwacja wpływają pozytywnie na nasz układ nerwowy.

Karmnik atrakcją dla dzieci

Dodatkowo budowa lub kupno, a następnie zainstalowanie karmnika w ogrodzie to świetna atrakcja dla dzieci. Jest wiele korzyści płynących z dokarmiania ptaków. To pretekst do systematycznych wyjść na zewnątrz jesienią i zimą, kiedy już dzieci nie wychodzą tak chętnie. Spędzanie wspólnie czasu i uczenie empatii to wartościowy krok w wychowywaniu dzieci. Warto pokazywać dziką naturę i rozbudowywać w najmłodszych ciekawość świata.