Dzikie ptaki zimą - dokarmianie

Dokarmianie ptaków to popularna forma kontaktu z naturą w Polsce. Jak pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie marki Turdus, producenta karmy dla dziko żyjących ptaków i małych ssaków, aż 55% Polaków przyznaje, że w okresie jesienno-zimowym regularnie dokarmia dzikie ptaki. Za tym zwyczajem stoją przede wszystkim dobre intencje – 60% badanych deklaruje, że chce pomagać zwierzętom, a 27% mówi wprost, że dokarmianie daje im radość. Niestety, mimo pozytywnych motywacji, co piąty dokarmiający wciąż podaje ptakom szkodliwe dla nich produkty – chleb (13%) czy resztki jedzenia (7%). Właśnie dlatego powstała kampania edukacyjna „Dokarmiamy. Na zdrowie!”, która pokazuje, jak mądrze wspierać ptaki i jednocześnie budować więź człowieka z naturą.

Jak dokarmiać ptaki zimą?

Skala zaangażowania w dokarmianie ptaków w Polsce jest duża, jednak wyniki badania pokazują, że wciąż wiele osób nie ma pełnej świadomości, jak właściwie wspierać naszych skrzydlatych przyjaciół. Ponad 42% Polaków sądzi, że wystarczy karmić ptaki tylko w czasie mrozów, a jedynie 15% wie, że dokarmianie powinno trwać od jesieni do wiosny. To właśnie regularność i ciągłość są najważniejsze – ptaki przyzwyczajają się do miejsc, w których znajdują pożywienie, a nagły brak karmy może dla nich oznaczać poważne zagrożenie.

Co jedzą ptaki w karmniku?

Równie istotny jest dobór pokarmu. Najczęściej wybierane są produkty właściwe: 59% dokarmiających sięga po ziarna, 34% po słoninę, 28% po gotowe mieszanki, a 23% po kule tłuszczowe. Niestety, wciąż co 5. badany wybiera produkty niewskazane – 13% podaje chleb, a 7% resztki jedzenia.

– Bardzo cieszy nas, że tak wielu Polaków wybiera odpowiedni pokarm i ma świadomość potrzeb ptaków. Jednocześnie wciąż widzimy duże pole do edukacji – zwłaszcza w zakresie unikania szkodliwych dla ptaków produktów i budowania nawyku regularnego dokarmiania – komentuje Wojciech Schwartz, właściciel marki Turdus.

Korzyści z dokarmiania ptaków

Troska o ptaki przynosi obopólne korzyści. Regularne dokarmianie wspiera różnorodność gatunków i pozwala im przetrwać zimę, ale wpływa także na ludzi. Obserwacja ptaków, ich śpiew i codzienna obecność w ogrodzie czy na balkonie mają udowodniony, pozytywny wpływ na nasze samopoczucie – redukują stres, poprawiają nastrój i uczą uważności. Nic dziwnego, że birdwatching staje się coraz popularniejszą formą rekreacji w Polsce.

– Dokarmianie ptaków jest jedną z najbardziej znanych i fascynujących relacji pomiędzy ptakami a ludźmi. Oczywiście toczy się wielka dyskusja, czy dokarmiać ptaki, ale jednym z najbardziej pozytywnych aspektów jest to, że w ten sposób pomagamy także sobie. Jest mnóstwo badań – również wykonywaliśmy je w Polsce z panem doktorem Sławomirem Murawcem, lekarzem psychiatrą – które pokazują, że dokarmianie ptaków to nie tylko świetna okazja do zaznajomienia się z gatunkami i nauki ich rozpoznawania, ale także forma terapii, poprawy samopoczucia. Dokarmiając ptaki, mając karmnik i obserwując go, w tym samym czasie nie patrzymy na smartfona, nie oglądamy telewizji. Nasz mózg zajmuje się czymś daleko lepszym, nieelektronicznym – i to ma naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego. – tłumaczy prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ornitolog, specjalista ekologii behawioralnej.

Kampania „Dokarmiamy. Na zdrowie!"

– Polacy chcą pomagać ptakom, a badanie pokazało, że kieruje nimi przede wszystkim troska o przyrodę i pozytywne emocje. To bardzo cieszy, ale kluczowa jest wiedza, jak robić to prawidłowo – mówi Wojciech Schwartz, właściciel marki Turdus. – Dlatego ruszamy z kampanią „Dokarmiamy. Na zdrowie!”, której celem jest edukacja. W ramach naszej inicjatywy pokażemy, że dokarmianie ptaków to nie przypadkowy gest, ale systematyczne działanie, oparte na właściwym pokarmie. Tylko pomagając świadomie i dokonując mądrych wyborów, naprawdę wspieramy przyrodę i budujemy z nią więź – dodaje.

Kampania „Dokarmiamy. Na zdrowie!” powstała, aby budować dobre praktyki dokarmiania i uczyć, jak niewielkimi codziennymi działaniami wspierać przyrodę. W ramach działań zaprojektowano dedykowaną stronę internetową, na której udostępniono wyniki badania społecznego oraz najważniejsze informacje dotyczące dokarmiania ptaków. Przygotowano materiały graficzne, w tym infografikę prezentującą zasady właściwego dokarmiania, a także spot animowany. Marka będzie cyklicznie publikować w swoich kanałach społecznościowych treści edukacyjne oraz podejmować współpracę z influencerami, aby zwiększyć zasięg i zaangażowanie odbiorców. Planowane są także działania edukacyjne skierowane do dzieci. Patronem medialnym kampanii jest MiastoDzieci.pl. Marka Turdus podkreśla też, że kluczową rolę w kształtowaniu postaw proekologicznych odgrywają media, które poprzez nagłaśnianie tematu mogą inspirować miliony Polaków do wdrażania dobrych praktyk w dokarmianiu dzikich ptaków.

Źródło: Turdus