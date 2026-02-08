Kiedy wysiewać pomidory na rozsadę?

Najlepszym i najbezpieczniejszym terminem wysiewu pomidorów jest połowa marca. To moment, w którym ilość światła jest już wystarczająca, aby rozsada rosła mocna i nie "bujała".

Możliwe są też inne terminy, ale warto znać ich konsekwencje. Jeżeli wysiejemy pomidory w połowie lutego rozsada może się "wyciągnąć" przez brak światła (siewki będą cienkie, długie i wiotkie). Wysiew w kwietniu to nadal dobry termin, zbiory będą normalne. Wysiew w maju - pomidory urosną i dadzą plon, ale zwykle będzie on mniejszy.

Produkcja rozsady trwa zwykle około 7-9 tygodni, dlatego połowa marca to najlepszy termin. Pomidory do gruntu sadzi się najczęściej około 20-25 maja, czasem wcześniej około 10 maja, ale to już zależy od pogody.

Jakie podłoże do wysiewu pomidorów?

Do wysiewu pomidorów polecamy gotowe podłoże ze sklepu ogrodniczego, opisane na opakowaniu jako podłoże do wysiewu i pikowania. Nie trzeba mieszać ani wzbogacać go dodatkami. Ma wszystko, czego młode rośliny potrzebują na start.

Ważne: Na etapie produkcji rozsady nie nawozi się pomidorów. Gotowe podłoże zawiera wystarczającą ilość składników pokarmowych. Dodawanie nawozów bardzo często kończy się przypaleniem rozsady, zahamowaniem wzrostu, osłabieniem roślin.

Do jakich pojemników wysiewać pomidory?

Najwygodniejszym rozwiązaniem są wielodoniczki, w których sieje się nasiona pojedynczo. Dzięki temu każda roślina ma miejsce na rozwój korzenia i lepszy dostęp do światła.

Praktykuje się też sianie gęsto do jednego pojemnika. Jednak w takim przypadku, przy pikowaniu trudno jest nie uszkodzić splątanych korzeni. Dlatego, szczególnie początkującym, polecamy wielodoniczki, które są po prostu łatwiejsze w obsłudze.

Jak głęboko siejemy nasiona pomidorów?

Nasiona pomidorów sieje się na głębokość około 0,5-1 cm.

Po wysiewie koniecznie trzeba zrosić podłoże, nie podlewamy nasionek mocnym strumieniem. Dzięki temu nasiona nie przemieszczą się w ziemi.

Temperatura, światło i czas wschodów pomidorów

Do momentu wschodów pomidory najlepiej czują się w temperaturze 22-26°C. Po wschodach można temperaturę obniżyć do około 20°C. Pierwsze siewki pojawiają się zazwyczaj do 10 dni od wysiewu.

Trzeba wiedzieć, że pomidory potrzebują bardzo dużo światła. Doniczki powinny stać na najbardziej nasłonecznionym parapecie, jaki jest w domu. To właśnie brak światła jest najczęstszą przyczyną cienkich łodyg, wyciągniętej rozsady, słabszego systemu korzeniowego. Różnice między roślinami rosnącymi w dobrym i słabym świetle potrafią być ogromne, nawet jeśli były wysiewane w tym samym czasie.

Czy moczyć lub podkiełkowywać nasiona?

Można, ale nie trzeba, jeśli nasiona są dobrej jakości. Jeżeli jednak zdecydujemy się na podkiełkowanie, można to zrobić na wilgotnej ligninie, mocząc je przed sianiem przez 1-2 dni.

Podlewanie rozsady - najczęstsze błędy

Największym wrogiem rozsady jest jej przelanie. Trzeba pamiętać, aby podlewać siewki dopiero gdy wierzchnia warstwa lekko przeschnie i nie podlewać siewek po liściach. Pojemniki muszą mieć otwory odpływowe. Ziemia musi być stale wilgotna, a nie mokra.

Kiedy i jak pikować rozsadę pomidorów?

Najlepszy moment na pikowanie to chwila, gdy roślina ma co najmniej 2 liścienie oraz 2 liście właściwe czyli 4 listki. Można zrobić to także później, jeśli nie było czasu, ale przepikować trzeba.

Pomidorki pikujemy do pojemników 300-500 ml.

Dlaczego pikowanie jest takie ważne?

Przenoszenie sadzonki pomidora do większej doniczki wzmacnia rośliny. Jeżeli dodatkowo posadzimy pomidory głębiej (do wysokości liścieni) z łodygi wytworzą się dodatkowe korzenie. Roślina wtedy lepiej pobiera wodę i składniki pokarmowe, a rozsada jest grubsza mocniejsza i stabilniejsza. Różnice między roślinami pikowanymi, a nie pikowanymi są bardzo wyraźne.

Jak bezpiecznie pikować siewki pomidorów?

Delikatnie podważamy roślinę, najlepiej nie chwytamy za łodygę ani liście, sadzimy do nowego pojemnika. Lekkie uszkodzenie korzeni nie jest problemem. Po przeniesieniu roślin, koniecznie je podlewamy.