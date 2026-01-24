Jakie wymagania ma anturium?

Choć anturium wygląda na roślinę łatwą w uprawie, w rzeczywistości ma dość konkretne potrzeby. Jeśli nie są spełnione, szybko przestaje kwitnąć, a liście tracą blask.

Reklama

Anturium najlepiej rośnie w podłożu lekkim, próchnicznym i przepuszczalnym, o kwaśnym odczynie pH 4,5-5,5. Dobrze sprawdza się ziemia przeznaczona dla storczyków. Na dnie doniczki konieczna jest warstwa drenażu, która chroni korzenie przed gniciem.

Anturium lubi miejsca jasne, ale z rozproszonym światłem. Bezpośrednie słońce może powodować poparzenia liści, natomiast zbyt ciemne stanowisko ogranicza kwitnienie.

Optymalna temperatura dla anturium to 22-24°C. Minimalna nie powinna spadać poniżej 14°C, a maksymalna przekraczać 30°C. Bardzo ważna jest wysoka wilgotność powietrza. Ważne - kwiatów nie należy zraszać, jedynie liście można delikatnie spryskać wodą, najlepiej deszczówką.

Anturium zachwyca feerią barw - zobacz galerię i wybierz swój ulubiony kolor

Jak podlewać i nawozić anturium?

Kwiat podlewa się wodą odstaną o temperaturze pokojowej. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nigdy mokre. Od jesieni roślina przechodzi w stan spoczynku, wtedy ogranicza się podlewanie, obniża temperaturę do 15-18°C i zwiększa dostęp światła. Nawozy wieloskładnikowe stosuje się w mniejszym stężeniu niż w przypadku innych roślin, aby uniknąć zasolenia podłoża.

Czym podlewać anturium, aby pięknie kwitło?

Wśród domowych sposobów wspierania roślin coraz częściej pojawia się cynamon dodawany do wody do podlewania. To nie jest klasyczny nawóz, ale działa jak "dokarmiacz" i wsparcie dla systemu korzeniowego. Cynamon znany jest z właściwości przeciwgrzybiczych i antybakteryjnych, dlatego bywa stosowany jako naturalne wsparcie dla roślin doniczkowych. W przypadku anturium może pomóc ograniczyć rozwój drobnoustrojów w podłożu, co bezpośrednio sprzyja lepszemu wzrostowi i kwitnieniu, także zimą.

Reklama

Jak bezpiecznie podlewać anturium wodą z cynamonem?

Do litra letniej, odstanej wody dodaje się jedną płaską łyżkę cynamonu, dokładnie miesza i pozostawia na kilka godzin. Taką wodą podlewa się roślinę rzadko, nie częściej niż raz na 3-4 tygodnie.

To bardzo ważne, bo z cynamonem nie można przesadzić. Zbyt częste stosowanie lub zbyt duże ilości mogą przesuszać podłoże, podrażniać delikatne korzenie, zaburzyć naturalną mikroflorę gleby. Cynamon nie zastąpi nawozu i nie działa jak cudowny środek na kwitnienie. Może je być jedynie dodatkiem wspierającym, stosowanym rozsądnie i tylko wtedy, gdy anturium ma zapewnione prawidłowe warunki uprawy.

Ciekawostka. Anturium to kwiat szczęścia, miłości i dobrej energii

Anturium od lat uznawany jest za roślinę przynoszącą szczęście i harmonię w domu. W kulturach Ameryki Południowej symbolizuje miłość, gościnność i dostatek, dlatego często wręczano je jako prezent na nowe początki, przeprowadzkę, ślub czy na otwarcie domu.

Kolor anturium ma znaczenie: