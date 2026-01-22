Hortensja ogrodowa – tu zima robi największe szkody

To właśnie hortensja ogrodowa sprawia najwięcej problemów po zimie i najczęściej jest powodem rozczarowania w sezonie kwitnienia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ kwitnie ona na pędach zeszłorocznych. Oznacza to, że pąki kwiatowe zawiązują się już jesienią. Połamanie lub uszkodzenie pędów oznacza brak kwiatów latem.

Reklama

Ważne: wszystkie hortensje ogrodowe powinny być okryte na zimę kopczykiem z kory czy kompostu, ponieważ nie są odporne na silne mrozy.

Co robić w styczniu i lutym, przy odwilżach i śniegu

Regularnie strząsaj mokry, ciężki śnieg z krzewów. Rób to spokojnie, bez szarpania, gdyż zamarznięte pędy są bardzo kruche i łatwo je połamać. To właśnie mokry śnieg po odwilży najczęściej łamie pędy i niszczy pąki. Kontroluj też osłony zimowe.

Czego absolutnie nie robić z hortensjami zimą?

Nie odkrywaj całych krzewów agrowłókniną, bo w praktyce często robi to więcej szkody niż pożytku. Podczas zimowych odwilży pod agrowłókniną robi się ciepło i wilgotno. Pędy zaczynają "oddychać", a gdy nagle wraca mróz, dochodzi do ich przemarzania.

Brak przewiewu powoduje też, że pod agrowłókniną rozwijają się choroby i pleśń. Po zimie krzew wygląda pozornie zdrowo, a wiosną nagle zasycha. Ponadto, mokry śnieg oblepia agrowłókninę, która staje się bardzo ciężka i jest jeszcze większe ryzyko połamania pędów.

Hortensja bukietowa i krzewiasta – odporniejsze, ale nie obojętne

Hortensje bukietowe i krzewiaste znoszą zimę znacznie lepiej. Kwitną na pędach jednorocznych i są zdecydowanie bardziej mrozodporne. Wiosną i tak obcinamy je do wysokości około 20-40 cm nad ziemią, więc nawet jeśli część pędów się połamie, w sezonie hortensja i tak zakwitnie.

Ale uwaga! Aktualnie utrzymują się silne mrozy, a prognozy wskazują, że do połowy lutego temperatury mogą spadać nawet do minus 20°C, szczególnie we wschodniej Polsce. Choć hortensje bukietowe i krzewiaste uznawane są za mrozoodporne, silne mrozy rzędu 20-25°C mogą im zaszkodzić, zwłaszcza po odwilży (która zapowiadana jest od 24 stycznia) i przy braku okrywy śnieżnej. Dlatego, jeśli hortensje nie zostały okryte jesienią, warto zabezpieczyć je nawet teraz. Kopczyk i osłona strefy korzeniowej mogą uchronić krzewy przed uszkodzeniami i osłabieniem przed wiosną.