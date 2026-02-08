Kiedy najwcześniej można zrobić sadzonki hortensji ze sztobrów?

Sztobry pobiera się w momencie, kiedy roślina jeszcze nie ruszyła z sokami, ale dzień już się wyraźnie wydłuża. To właśnie wtedy hortensja ma największą szansę ukorzenić się z gałązki. Najbezpieczniej zacząć w lutym i kontynuować do początku marca. To moment, w którym rośliny wciąż są w spoczynku, ale warunki świetlne są już znacznie lepsze niż w środku zimy. Właśnie dlatego luty uznaje się za najwcześniejszy rozsądny termin.

Reklama

Co przygotować przed pobraniem sztobrów?

Zanim zetniesz pierwszy pęd warto mieć wszystko pod ręką. Czysty zdezynfekowany, sekator lub nożyk to podstawa, przydadzą się też doniczki z odpływem oraz lekkie przepuszczalne podłoże. Dobrze mieć etykiety, jeśli rozmnażasz różne odmiany hortensji, bo po kilku tygodniach sadzonki są do siebie bardzo podobne. Ukorzeniacz nie jest konieczny, ale szczególnie przy pierwszych próbach potrafi znacząco zwiększyć skuteczność.

Reklama

Jakie podłoże wybrać?

Najważniejsza zasada jest prosta, ale kluczowa. Sztobry lubią wilgoć, ale nie znoszą mokrej, ciężkiej ziemi. Podłoże musi być lekkie i przewiewne, tak, aby nadmiar wody mógł swobodnie odpłynąć.

Bardzo dobrze sprawdza się ziemia do wysiewu lub sadzonek rozluźniona perlitem 1:1. Może być też odkwaszony torf. Nawet zwykła ziemia uniwersalna da radę jeśli nie jest zbita. Doniczka zawsze powinna mieć otwory odpływowe. Stojąca w podstawce woda to najczęstsza przyczyna gnicia sadzonek.

Jak prawidłowo przygotować sztobry hortensji?

Aby zabieg rozmnażania hortensji się udał, należy wybierać zdrowe, jednoroczne pędy, które urosły w poprzednim sezonie i zdrewniały przed zimą. Każda gałązka (sztober) powinna mieć od kilkunastu do około 20 cm długości i co najmniej dwa wyraźne węzły, mogą być też trzy. Dolne cięcie wykonujemy tuż pod oczkiem, tniemy prosto, górne robimy nieco wyżej (1-2 cm), tniemy lekko skośnie. Dzięki temu łatwo rozpoznamy, gdzie jest góra, a gdzie dół sztobra.

Sadzenie sztobrów w doniczce krok po kroku

Podłoże przed sadzeniem powinno być wyraźnie wilgotne, ale nie mokre. Gdy ściśniemy je w dłoni, powinno się zlepić, ale nie puszczać wody. Jeśli używamy ukorzenia zanurzamy w nim tylko dolną końcówkę sztobra. Następnie robimy patyczkiem otwór w podłożu, wkładamy gałązkę tak głęboko, aby przynajmniej jeden węzeł (mogą być też dwa, jeśli mamy trzy oczka na gałązce) był pod ziemią. To właśnie z tego miejsca wyrastają korzenie. Zwykle w podłożu powinna znaleźć się połowa lub nawet 2/3 długości pędu. Na koniec delikatnie dociskamy ziemię wokół sztobra.

Jakie warunki zapewnić sadzonkom w domu?

Temperatura w pomieszczeniu powinna się utrzymywać pomiędzy 18 a 21°C. Przy niższej temperaturze proces bardzo zwalnia, a przy wyższej pędy mogą się przesuszać i mięknąć. Światło jest niezwykle ważne. Najlepszy będzie jasny parapet, ale bez ostrego słońca. W lutym każdy dodatkowy promień słońca działa na korzyść sadzonek. Wilgotność powietrza nie musi być wysoka, bo zdrewniałe pędy prawie nie parują. Jeśli jednak powietrze w domu jest bardzo suche, na pierwsze dni można zastosować luźną osłonę, pamiętając o codziennym wietrzeniu.

Jak pielęgnować sadzonki w pierwszych tygodniach?

Przez pierwszy tydzień najważniejsze jest obserwowanie sadzonek. Doniczki powinny stać w jasnym miejscu, w stabilnej temperaturze. Ziemię sprawdzamy palcem co kilka dni, ma być lekko wilgotna, nigdy mokra. W kolejnych tygodniach nie sprawdzamy na siłę czy sadzonka ma już korzenie. Szarpanie pędów często kończy się uszkodzeniem młodych korzonków. Podlewamy oszczędnie i reagujemy tylko wtedy, gdy pojawią się niepokojące objawy.

Po czym poznać, że sadzonka się przyjęła?

Pierwszym sygnałem, że rozmnażanie zakończy się sukcesem, jest pęcznienie pąków i pojawienie się nowego przyrostu. Jeśli bardzo delikatnie poruszysz sadzonką i poczujesz opór, to dobry znak. Więdnięcie młodych liści zwykle oznacza brak korzeni lub zbyt mokre podłoże.

Najczęstsze problemy przy ukorzenianiu hortensji

Czerninie pędu od dołu najczęściej oznacza nadmiar wilgoci albo zbyt niską temperaturę w pomieszczeniu. W takiej sytuacji warto odciąć sadzonkę do zdrowej tkanki (może się udać jeżeli mamy dwa węzły pod ziemią), zmienić ziemię na bardziej przepuszczalną i ograniczyć podlewanie.

Pleśń na powierzchni ziemi, świadczy o zbyt słabym przewiewie. Wtedy pomaga zdjęcie osłony, częstsze wietrzenie i dosypanie perlitu.

Jeśli pąki ruszają, a potem zasychają przyczyną bywa zbyt suche powietrze albo za wysoka temperatura przy małej ilości światła.

Kiedy przesadzić sadzonki i wynieść je na zewnątrz?

Gdy sadzonka wyraźnie rośnie, a korzenie utrzymują bryłę ziemi, można ją przesadzić do zwykłej ziemi, do krzewów ozdobnych. Z wynoszeniem na zewnątrz nie warto się śpieszyć. Najpierw konieczne jest hartowanie wiosną, gdy w nocy są już dodatnie temperatury. Przez około tydzień lub 2 wystawiamy roślinę na kilka godzin dziennie w osłonięte ciche miejsce. Dopiero po tym czasie można wysadzać swoje sadzonki na stałe stanowisko w ogrodzie.

Jeżeli już wysadzimy sadzonki do ogrodu, pamiętajmy o stałym doglądaniu. Młode sadzonki muszą być regularnie podlewane.