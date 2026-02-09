Gardenia - kwiat, który pachnie jak perfumy

Gardenia jaśminowata słynie z wyjątkowego zapachu. Jest on intensywny, słodki, kwiatowy i głęboki. Wiele osób porównuje aromat gardenii do jaśminu, ale bardziej wyrafinowanego i "cięższego". Właśnie takiego, jaki spotyka się w drogich, luksusowych kompozycjach zapachowych. W czasie kwitnienia jeden kwiat potrafi wypełnić zapachem całe pomieszczenie.

Jak wygląda gardenia doniczkowa?

W naturalnych warunkach gardenia rośnie jako duży krzew lub niewielkie drzewo, ale w uprawie doniczkowej jest znacznie mniejsza. Maksymalnie może osiągać nieco ponad 1 m wysokości. Ma ciemnozielone, skórzaste i błyszczące liście oraz duże kwiaty średnicy około5-8 cm. Początkowo są one śnieżnobiałe, a z czasem mogą zmieniać kolor na lekko kremowy.

Czy uprawa gardenii jest trudna?

Gardenia nie jest rośliną dla osób, które zapominają o podlewaniu lub często zmieniają miejsce kwiatów. Jest bardzo wrażliwa na błędy pielęgnacyjne, musi mieć odpowiednie podłoże, nie lubi suchego powietrza. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do żółknięcia liści, opadania pąków lub braku kwitnienia. Z drugiej strony, jeśli zapewni się jej odpowiednie warunki, potrafi odwdzięczyć się pięknymi, pachnącymi kwiatami.

Jakie podłoże jest najlepsze dla gardenii?

Gardenia najlepiej rośnie w podłożu lekko kwaśnym (pH 5,5-6), przepuszczalnym, bogatym w składniki odżywcze. Dobrze sprawdza się mieszanka ziemi darniowej, kompostowej, piasku i torfu w równych proporcjach. Na dnie doniczki konieczna jest warstwa drenażu, gdyż nadmiar wody jest dla gardenii bardzo niebezpieczny.

Gdzie postawić gardenię?

Gardenia potrzebuje dużo światła, ale nie znosi ostrego, bezpośredniego słońca. Najlepsze miejsce to jasny parapet, blisko okna, z rozproszonym światłem. Latem roślinę można wystawić na zewnątrz, pod warunkiem, że nie będzie stała w pełnym słońcu. Zbyt mała ilość światła powoduje żółknięcie liści i brak kwiatów.

Idealna temperatura dla gardenii

Na co dzień 18-20°C, w okresie zawiązywania pąków w 15-18 °C. Zbyt wysoka temperatura wiosną może sprawić, że pąki się nie rozwiną. Spadek temperatury poniżej 10°C prowadzi natomiast do zahamowania wzrostu i opadania liści.

Gardenia - podlewanie i wilgotność powietrza

Gardenia wymaga regularnego podlewania, zwłaszcza w okresie wzrostu i kwitnienia. Najważniejsze zasady: podłoże powinno być stale lekko wilgotne, nie wolno dopuszczać ani do przesuszania, ani do zalania, woda do podlewania powinna być odstana, w temperaturze pokojowej.

Roślina bardzo lubi wysoką wilgotność powietrza. Najprostszy sposób to częste zraszanie, ale z pominięciem kwiatów. Zamoczenie kwiatów powoduje powstawanie brązowych plam na delikatnych listkach.

Nawożenie gardenii - ostrożnie i regularnie

Gardenia jest wrażliwa na zasolenie podłoża, dlatego nawożenie powinno być umiarkowane. Najlepiej stosować nawozy wolno działające lub płynne, wybierać preparaty o niskiej zawartości wapnia, nawozić należy co 3-4 tygodnie, ale używać połowy dawki zalecanej przez producenta.

Przycinanie i przesadzanie gardenii

Po kwitnieniu można delikatnie przyciąć wierzchołki pędów gardenii, aby odmłodzić roślinę i zagęścić jej pokrój. Młode gardenie przesadza się co roku wczesną wiosną, starsze egzemplarze tylko wtedy, gdy korzenie wyraźnie przerastają doniczkę.