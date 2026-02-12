Kiedy siać ogórki na rozsadę?

Rozsadę ogórków przygotowuje się w kwietniu. To optymalny moment, gdy dni są już wyraźnie dłuższa. Rośliny mają dostęp do większej ilości naturalnego światła. Okres produkcji rozsady trwa około 4 tygodnie, dlatego wszystko zależy od tego, kiedy planujesz wysadzić rośliny na miejsce stałe.

Bezpieczny termin sadzenia ogórków do gruntu to po 15 maja, gdy minie ryzyko wiosennych przymrozków. To oznacza, że nasiona wysiewamy w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia. Nie wcześniej, bo rozsada się „wyciągnie” i nie później, jeśli zależy nam na przyspieszeniu zbiorów.

Uprawa z rozsady pozwala przyspieszyć pierwsze ogórki nawet o około dwa tygodnie w porównaniu z siewem bezpośrednio do gruntu.

Gdzie przygotować rozsadę ogórków?

Ogórki potrzebują dużo światła i ciepła. Najlepsze miejsce to szeroki parapet słonecznego okna lub ciepłe pomieszczenie z dostępem do światła. Również tunel foliowy, ale tylko przy stabilnie ciepłej pogodzie. W tunelu nocą temperatura nie może być zbyt niska. Ogórki są bardzo wrażliwe na chłód.

Jak przygotować rozsadę ogórków krok po kroku?

Używamy pojemników o średnicy 8–10 cm. Mogą być plastikowe lub torfowe.

Podłoże najlepiej gotowe do rozsady. Można też użyć odkwaszonego torfu z dodatkiem nawozów mineralnych. Ważne: Ziemia musi mieć co najmniej 20°C. Nigdy nie siejemy ogórków do zimnego podłoża.

Podłoże dobrze wymieszać z perlitem, który je rozluźnia i poprawia napowietrzenie.

Do każdej doniczki wysiewamy po dwie sztuki nasion.

Po wzejściu usuwamy słabszą siewkę i zostawiamy silniejszą.

Doniczki wypełniamy podłożem do około 2/3 wysokości.

Temperatura w dzień - 23–26°C, w nocy około 3°C mniej.

To bardzo ważne, gdyż zbyt niska temperatura spowolni wzrost.

Podlewanie umiarkowane, w temperaturze pokojowej. Ogórki nie lubią przelania.

Gdy siewki podrosną i zaczną wystawać ponad krawędź doniczki, dosypujemy podłoże do pełna.

Kiedy pojawią się pierwsze liście, doniczki trzeba rozstawić tak, aby liście się nie stykały. W przeciwnym razie rośliny będą się wyciągać.

Jak powinna wyglądać dobra rozsada ogórka?

Gotowa rozsada powinna być krępa, mieć 3–5 zdrowych liści i dobrze rozwinięty system korzeniowy. Nie powinna być wyciągnięta ani blada. Jeśli jest cienka i wysoka, oznacza to, że było za mało światła.

Hartowanie rozsady. Nie można o tym zapomnieć

Na około 10 dni przed sadzeniem do gruntu rozsadę trzeba zahartować. Robimy to poprzez stopniowe wietrzenie, lekkie obniżanie temperatury i ograniczenie podlewania. Dzień przed wysadzeniem do gruntu rośliny podlewamy obficie.

Ważne: Rozsadę wysiewamy do gruntu, po ustąpieniu wszelkich przymrozków, a nawet nieco zimniejszych nocy. Jest bardzo wrażliwa na chłód.