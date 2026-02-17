Kiedy przycinać hortensję bukietową?

Hortensję bukietową przycina się wczesną wiosną od marca do początku kwietnia, gdy minie ryzyko silnych mrozów, zanim jeszcze roślina zacznie intensywnie rosnąć.

Reklama

Dlaczego przycinanie hortensji bukietowych wiosną jest tak ważne?

Cięcie hortensji na wiosnę to zabieg, który bezpośrednio zdecyduje o tym, jak będzie wyglądać krzew sezonie. Ile wyda kwiatów i jak duże one będą.

Hortensja bukietowa tworzy kwiaty na pędach, które wyrastają wiosną. Oznacza to, że im mocniej ją przytniemy, tym silniejsze nowe pędy wypuści, a kwiatostany będą większe i bardziej okazałe. Bez cięcia krzew zaczyna kwitnąć słabiej i wytwarza drobniejsze kwiatostany.

Najważniejsze zasady cięcia hortensji bukietowych

Przede wszystkim usuwamy cały zeszłoroczny kwiatostan i zostawiamy tylko silne, zdrowe pędy grubości mniej więcej ołówka. Cienkie, słabe i uszkodzone gałązki najlepiej wyciąć całkowicie. To jak nisko przytniemy krzew ma ogromny znaczenie dla efektów sezonie.

Im niżej przytniemy hortensje, tym większe będą kwiaty, ale będzie ich mniej,

jeśli pędy przytniemy wyżej, kwiatów pojawi się więcej, ale będą nieco mniejsze.

Reklama

To właśnie dlatego sposób cięcia warto dopasować do efektu, jaki chcemy osiągnąć. Czy zależy nam na ogromnych, spektakularnych wiechach, czy na większej liczbie kwiatostanów i bardziej naturalnym pokroju krzewu.

Jak przycinać hortensję bukietową wiosną? Krok po kroku

Cięcie hortensji bukietowej jest dość proste i nie wymaga skomplikowanych technik. Krok po kroku powinno to wyglądać tak:

Usuń suche, martwe i uszkodzone pędy – pierwszym krokiem jest wycięcie wszystkich połamanych, cienkich lub przemarzniętych gałęzi.

– pierwszym krokiem jest wycięcie wszystkich połamanych, cienkich lub przemarzniętych gałęzi. Przytnij zeszłoroczne pędy – hortensja bukietowa kwitnie na nowych pędach, dlatego należy je skrócić o jedną trzecią lub nawet połowę długości, w zależności od siły wzrostu krzewu. Zazwyczaj zostawiamy 2-3 oczka na gałązkach grubości ołówka.

– hortensja bukietowa kwitnie na nowych pędach, dlatego należy je skrócić o jedną trzecią lub nawet połowę długości, w zależności od siły wzrostu krzewu. Zazwyczaj zostawiamy Zachowaj kształt krzewu – cięcie powinno nadawać roślinie ładną, symetryczną formę, najlepiej w kształcie kopuły

– cięcie powinno nadawać roślinie ładną, symetryczną formę, najlepiej w kształcie kopuły Nie bój się mocniejszego cięcia – im krócej przytniesz pędy (mniej oczek zostawisz), tym mocniejsze i grubsze będą nowe przyrosty, a co za tym idzie, większe i bardziej spektakularne kwiaty

Czy hortensja bukietowa zakwitnie bez przycinania?

Tak, ale kwiaty będą mniejsze, a krzew mniej efektowny i bardziej rozwichrzony Regularne cięcie poprawia jakość kwitnienia

Czy można ciąć hortensję bukietową jesienią?

Nie jest to zalecane, ponieważ jesienne cięcie może osłabić roślinę przed zimą i zwiększyć ryzyko przemarzania.

Czy hortensja bukietowa kwitnie na starych czy nowych pędach?

Hortensja bukietowa kwitnie na tegorocznych pędach, dlatego wiosenne przycinanie nie wpływa negatywnie na jej kwitnienie.

Czy można ciąć hortensję bukietową bardzo nisko?

Tak, ale należy zachować przynajmniej dwa trzy oczka nad ziemią. Silne cięcie pobudza roślinę do intensywnego wzrostu i daje bardzo duże kwiatostany.