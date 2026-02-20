Miniwarzywa - małe ogrody i miejskie balkony
Coraz więcej osób stawia na niewielkie odmiany warzyw, które można uprawiać w donicach i skrzynkach. Coraz bardziej popularne stają się:
- kompaktowe pomidory koktajlowe,
- mini bakłażany,
- papryki i papryczki chili,
- niskie odmiany ogórków do pojemników.
Własne warzywa oznaczają większą kontrolę nad uprawą i dają ogromną satysfakcję z plonów. Rośliny te są też elementem dekoracyjnym.
Coraz więcej ogrodników, szczególnie tych miejskich i amatorskich, odkrywa, że uprawa własnych warzyw to coś więcej niż tylko sposób na świeże plony. To forma terapii i codziennej higieny psychicznej, która niesie realne korzyści dla zdrowia i samopoczucia. Praca z ziemią działa uspokajająco i dotleniająco. Badania pokazują, że kontakt z naturą i roślinami obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu i wpływa pozytywnie na nastrój. Nawet kilka minut dziennej pielęgnacji warzywnika może zmniejszyć uczucie niepokoju i poprawić koncentrację.
Rośliny odporne na suszę – to one będą rządzić
W 2026 roku w ogrodach coraz częściej zobaczymy gatunki, które poradzą sobie bez codziennego podlewania. Oto przykładowa lista roślin najbardziej odpornych na suszę:
Kwiaty wieloletnie:
- Jeżówka purpurowa
- Rudbekia,
- Lawenda,
- Szałwia omszona,
- Krwawnik,
- Przetacznik kłosowy,
- Perowskia,
- Rogownica,
- Rozchodnik,
- Rojnik,
- Macierzanka,
- Smagliczka.
Trawy ozdobne:
- Miskant chiński,
- Rozplenica japońska,
- Kostrzewa sina,
- Trzcinnik ostrokwiatowy.
To rośliny, które dobrze znoszą upał, silne słońce i okresowe braki wody. Dodatkowo przyciągają zapylacze i wpisują się w trend ogrodów naturalistycznych.
Dodatkowo polecamy wszelkiego rodzaju aksamitki, które są kwiatami jednorocznymi, ale bardzo dekoracyjnymi, kwitnącymi do późnej jesieni. Ponadto ich specyficzny zapach pomaga pozbyć się z ogrodu wszelkich szkodników. Warto siać w pobliżu warzyw.
Zbieranie deszczówki staje się standardem
Susze przestają być wyjątkiem, a zaczynają być normą. Według prognoz długoterminowych lato 2026 również zapowiada się wyjątkowo upalnie. Dlatego też w 2026 roku coraz większą rolę będzie odgrywało gromadzenie wody.
W ogrodach coraz częściej pojawiają się:
- beczki na deszczówkę z systemem powolnego uwalniania wody,
- nawadnianie kropelkowe,
- zbiorniki podłączone do rynien,
- systemy inteligentnego podlewania.
Z roku na rok to nie jest już tylko ekologiczna ciekawostka, ale sposób na utrzymanie ogrodu w dobrej kondycji. Zbieranie deszczówki pozwala przetrwać długie, suche okresy bez nadmiernego podlewania z sieci.
Ogród 2026 – mniej trawnika, więcej odporności
Trend jest wyraźny. Mniej klasycznego trawnika wymagającego ciągłego podlewania, więcej bylin, traw i warzyw użytkowych. Ogród przestaje być wyłącznie dekoracją i staje się przestrzenią samowystarczalną, odporną i przemyślaną.
