Co siać w marcu na rozsadę? Kwiaty jednoroczne, które warto wysiać wcześniej

Marzec to najbardziej intensywny miesiąc dla miłośników kwiatów. Wysiew na rozsadę pozwala przyspieszyć kwitnienie w sezonie i uzyskać darmowe sadzonki , które po przeniesieniu do ogrodu bardzo szybko się rozrastają.

Reklama

Właśnie teraz warto wysiać na rozsadę takie gatunki jak cynie, aksamitki, lwia paszcza, szałwia błyszcząca, werbena patagońska, gazania, niecierpek czy goździk chiński. To także dobry moment na wysiew astrów, heliotropu, lewkonii, żeniszka meksykańskiego czy kocanki ogrodowej.

Te rośliny potrzebują ciepła i światła, dlatego najlepiej czują się na jasnym parapecie lub w mini szklarni. Wysiew w marcu daje im czas na spokojny rozwój przed przesadzeniem do ogrodu w maju.

Kwiaty wieloletnie (byliny), które też warto wysiać w marcu

Trzeba wiedzieć, że byliny z marcowego siewu zakwitają zazwyczaj dopiero w kolejnym roku, ale potem cieszą całymi latami i są tańsze niż kupowanie gotowych sadzonek. W marcu można wysiewać m.in. jeżówki, lawendę, floksy, ostróżki wieloletnie, rudbekie.

Reklama

Warzywa na rozsadę w marcu – bez tego sezon się nie uda

Marzec to również kluczowy miesiąc dla warzyw ciepłolubnych. Pomidory, papryka czy bakłażan mają długi okres wegetacji i nie tolerują przymrozków, dlatego nie można wysiewać ich bezpośrednio do gruntu.

To właśnie teraz przygotowuje się rozsadę pomidorów, papryki, bakłażana, selera korzeniowego i naciowego, a także kalafiora, brokułu, kalarepy czy sałaty.

Rośliny te będą przez kilka tygodni rosnąć w domu, zanim trafią na stałe miejsce w ogrodzie. Warto zadbać o dobre doświetlenie i umiarkowane podlewanie, bo młode siewki są bardzo wrażliwe. Kiedy mają za mało światła potrafią się mocno wyciągać.

Jakie kwiaty siać w marcu do gruntu?

Gdy tylko ziemia przestanie być zmarznięta, można rozpocząć pierwsze siewy bezpośrednio na rabatach. W marcu dobrze radzą sobie gatunki odporne na chłód i wahania temperatury tj. kosmosy, nagietki, groszek pachnący, chabry, ostróżka jednoroczna czy smagliczka. Te rośliny znoszą lekkie przymrozki i szybko rozpoczynają wzrost, gdy tylko zrobi się cieplej.

Siew warzyw do gruntu w marcu

Nie wszystkie warzywa potrzebują ciepła. Część z nich najlepiej kiełkuje w umiarkowanych temperaturach, dlatego marcowy wysiew przekłada się na wcześniejsze i bardziej obfite plony.

Wprost do gruntu można siać marchew, pietruszkę korzeniową, pasternak, groch, bób, rzodkiewkę, rukolę, szpinak, szczaw, cebulę, czosnek jary. Warto wybrać słoneczne miejsce i spulchnić glebę, aby młode rośliny miały dobre warunki do startu. To warzywa, które kiełkują już w temperaturze 2-5 stopni C, więc lekkie przymrozki im nie zaszkodzą.

Nasiona warzyw można wysiewać już na początku marca pod osłony lub w cieplejszych regionach.

Co najważniejsze przy marcowych siewach do gruntu?

Najważniejsze są warunki pogodowe. Jeśli gleba jest jeszcze zamarznięta lub bardzo mokra, lepiej poczekać kilka dni na ocieplenie. Siew w zbyt zimnej ziemi może opóźnić wschody albo doprowadzić do gnicia nasion. Do wysiewu przystępujemy, gdy temperatura jest w miarę stabilna i podłoże jest już lekko ogrzane.