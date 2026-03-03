Dlaczego warto sadzić byliny w marcu?

Marzec to bardzo dobry miesiąc na sadzenie wielu bylin, pod warunkiem, że ustąpiły silne mrozy, a ziemia zaczyna rozmarzać. Coraz więcej słońca sprawia, że gleba stopniowo się nagrzewa, a rośliny mogą spokojnie rozpocząć proces ukorzeniania, jeszcze przed intensywnym startem sezonu.

Wilgoć wczesną wiosną sprzyja szybkiemu przyjmowaniu się roślin, a system korzeniowy ma czas, aby się rozwinąć, zanim nadejdą cieplejsze i bardziej suche dni. Dzięki temu, byliny posadzone w marcu są silniejsze, lepiej znoszą ewentualne wiosenne wahania temperatur i szybciej ruszają z wegetacją. W efekcie już w maju rabaty zaczynają wyglądać na wypełnione i uporządkowane.

Poniżej znajdziesz 7 sprawdzonych bylin, które można sadzić już w marcu.

Bodziszek 'Rozanne' - pięknie kwitnie miesiącami

To jedna z najbardziej niezawodnych bylin okrywowych. Bodziszek Rozanne to odmiana o największych fioletowo-niebieskich kwiatach z białym oczkiem. Tworzy gęste, niskie kępy, bardzo szybko się rozrasta i kwitnie przez całe lato aż do późnej jesieni. Bylina polecana jest do półcienia. Dorasta do 40 cm wysokości.

Żurawka - kolorowe liście zdobią rabatę przez cały sezon

To byliny cenione głównie za liście, które utrzymują kolor niemal przez cały rok. Żurawki dostępne są w wielu kolorach m.in. w różnych odcieniach czerwieni, zieleni, żółci, fioletu, brązu. Najlepiej w ogrodzie wyglądają posadzone naprzemiennie kolorystycznie, dzięki czemu tworzą piękne kolorowe dywany w ogrodzie. Żurawka dobrze znosi chłody i może być sadzona już wczesną wiosną. Sprawdza się zarówno na rabatach, jak i w donicach. To roślina idealna na stanowisko półcieniste z próchniczną, przepuszczalną i wilgotną glebą.

Brunera wielkolistna - ozdobne liście i kwiatki jak niezapominajki

Brunera to wyjątkowa roślina ozdobna, której subtelne, niebieskie kwiaty do złudzenia przypominają niezapominajki. Najczęściej ma zielone liście, ale dostępne są też odmiany o efektownych, srebrzysto-zielonych liściach, często zdobionych delikatnymi żyłkowaniami. Dzięki temu brunera jest ceniona nie tylko za kwitnienie, ale również za dekoracyjny wygląd przez cały sezon. Doskonale sprawdza się w półcienistych i cienistych zakątkach ogrodu, gdzie tworzy malownicze dywany liści i kwiatów. Jest rośliną wieloletnią, odporną na mróz.

Jeżówka purpurowa - kwiaty, które przyciągają motyle

Jeżówka to bylina, która nie tylko zdobi rabaty swoimi dużymi, koszyczkowymi kwiatami, ale takżeprzyciąga pszczoły, motyle i trzmiele, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. Jej kwiaty najczęściej występują w odcieniach różu, purpury, bieli i pomarańczu, a kwitnienie trwa od lipca aż do września. Jeżówka najlepiej rośnie w słonecznym stanowisku i na przepuszczalnej glebie. Jest wyjątkowo odporna na suszę i mróz, co czyni ją idealną rośliną dla ogrodników, którzy cenią rośliny niewymagające, a efektowne.

Funkia - roślina idealna do cienia

To jedna z najlepszych bylin do cienia. Sadzenie w marcu pozwala jej dobrze się przyjąć przed sezonem. Efektowne liście funkii stanowią ozdobę rabaty od wiosny aż do jesieni. Wiele osób sadzi je raz, a potem co roku powiększa kolekcję. To naprawdę spektakularna roślina przy tak małych wymaganiach. Można wybrać odmiany funkii miniaturowe, idealne na obwódki i do donic, średnie oraz ogromne rozłożyste egzemplarze, których liście mają nawet kilkadziesiąt centymetrów długości. Funkie zachwycają też różnorodnością kolorów i wzorów liści. Występują w odcieniach soczystej zieleni oraz w chłodnych niebieskawych tonach. Mogą być kremowo-białe, złociste, a także w wersjach dwukolorowych.

Miodunka - kwitnie często już w marcu

Miodunka jest rośliną odporną na mróz, o drobnych różowo-niebiesko-fioletowych kwiatach. To jedna z pierwszych bylin, które zakwitają wiosną, a dekoracyjne liście utrzymują się bardzo długo po przekwitnięciu. Roślina idealna na rabaty cieniste i półcieniste, dobrze rośnie pod drzewami. Dodatkowo miodunka znana jest z właściwości leczniczych, głównie problemów z drogami oddechowymi. Z suszonego ziela miodunki można zaparzyć napar, który wspiera przy kaszlu i chrypce, działa osłonowo na gardło, łagodzi podrażnienia i ma właściwości przeciwzapalne.

Kocimiętka – fioletowy urok w ogrodzie

Kocimiętka to roślina o pięknych fioletowych kwiatach, które skutecznie przyciągają pszczoły, motyle i inne owady zapylające. Jest niezwykle łatwa w uprawie. Dobrze rośnie zarówno w pełnym słońcu, jak i w półcieniu, a do tego nie ma dużych wymagań glebowych. Może rozwijać się na żyznych podłożach, ale równie dobrze radzi sobie na glebach mniej zasobnych w składniki odżywcze. Do szczególnie polecanych odmian kocimiętki należą: