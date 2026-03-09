Spryskaj tym jabłonie, aby w sezonie nie miały parcha

Chodzi o Miedzian. To jeden z najczęściej stosowanych środków ochrony roślin w ogrodach i sadach. Stosują go zarówno ogrodnicy, jak i amatorzy. To środek ochrony oparty na związkach miedzi, najczęściej tlenochlorku miedzi, który działa grzybobójczo i bakteriobójczo. Oprysk tworzy na powierzchni roślin warstwę ochronną, która blokuje rozwój patogenów.

W przypadku jabłoni preparaty miedziowe stosuje się przede wszystkim przeciwko parchowi jabłoni oraz zarazie ogniowej, jednej z najgroźniejszych chorób bakteryjnych drzew owocowych.

W sprzedaży dostępne są dwie formy oprysku: Miedzian 50 WP – proszek do rozpuszczenia w wodzie, Miedzian Extra 350 SC – gotowa płynna forma o lepszej przyczepności.

Kiedy pryskać jabłonie na parcha?

Miedzian najlepiej stosować wczesną wiosną, zanim jabłonie rozpoczną intensywną wegetację. To moment, gdy rośliny są jeszcze w stanie bezlistnym lub dopiero zaczynają rozwijać pąki. Właśnie wtedy oprysk działa najskuteczniej, ponieważ ogranicza rozwój chorób, które zimują na korze, pędach i pąkach.

Pierwszy zabieg wykonuje się zwykle w okresie przed pękaniem pąków jabłoni. Najczęściej od końca lutego do początku kwietnia, w zależności od pogody. Temperatura powinna być dodatnia, najlepiej powyżej 6-7°C, a dzień bezwietrzny i bez opadów. Zdecydowanie należy unikać oprysku Miedzianem w czasie kwitnienia, przy pełnym słońcu, tuż przed lub po deszczu, gdy temperatura spada poniżej zera.

Miedzian można stosować również jesienią po opadnięciu 50-70% liści, po opadnięciu liści. Taki oprysk pomaga ograniczyć patogeny, które zimują na jabłoniach i mogą zaatakować rośliny w kolejnym sezonie. Zwykle przypada to na październik - listopad. Wybieramy dzień bezdeszczowy, bezwietrzny, o temp. powyżej 6-7 °C.

Miedzianem opryskujemy całe jabłonie - pień, gałęzie, konary, a także opadłe liście leżące pod drzewem. Stężenie oprysku podane jest zawsze na etykiecie producenta, np. dla Miedzianu 50 WP zazwyczaj 1,5-2,5 g na litr wody.

Warstwa ochronna Miedzianu utrzymuje się na liściach od 6 do 14 dni, w zależności od pogody i fazy rozwoju rośliny. Po intensywnych opadach zaleca się powtórzenie zabiegu.

Ważne: Zawsze należy kierować się instrukcją wykonywania oprysku zamieszczoną na etykiecie producenta.

Co jeszcze pryskać Miedzianem wiosną?

Miedzian ma szerokie zastosowanie. Sprawdza się zarówno profilaktycznie, jak i interwencyjnie. Ogrodnicy najczęściej pryskają nim grusze (parch, zaraza ogniowa, rak bakteryjny), wiśnie i czereśnie (rak bakteryjny), brzoskwinie (kędzierzawość liści), warzywa - np. pomidory (zaraza ziemniaczana), ogórki (mączniak rzekomy, plamistość), winorośl (mączniak rzekomy), porzeczki i agrest (rdza wejmutkowo-porzeczkowa, opadzina liści), krzewy ozdobne np. rododendrony, magnolie, byliny (plamistości, rdze, plamy bakteryjne).

Czy Miedzian jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt?

Tak – pod warunkiem, że stosujemy go zgodnie z instrukcją. Miedzian jest uznawany za bezpieczny dla ludzi, jeśli podczas wykonywania oprysku przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa i używamy środków ochrony osobistej tj. rękawice, maseczki, okulary. Preparat nie stanowi również zagrożenia dla pszczół, o ile oprysk wykonujemy poza okresem kwitnienia roślin.W przypadku zwierząt domowych zaleca się jednak, aby nie miały kontaktu z opryskaną rośliną do momentu całkowitego wyschnięcia preparatu na roślinach.