Te niezwykłe ptaki słyną z ogromnego apetytu na ślimaki. Potrafią przez cały dzień patrolować ogród i wyszukiwać je w trawie, pod liśćmi czy między grządkami. Dzięki temu działają jak naturalna ochrona roślin przed ślimakami.
Kaczki biegusy indyjskie to rasa kaczek o bardzo charakterystycznym wyglądzie. Mają wydłużony tułów i stoją niemal pionowo, przez co często porównuje się je do małych pingwinów. Wielu innych kaczek nie spędzają większości czasu w wodzie, zdecydowanie wolą chodzić po ogrodzie i szukać pożywienia.
W ich menu znajdują się przede wszystkim ślimaki, ale i larwy owadów, pędraki, drobne owady i inne szkodniki. Dlatego w wielu ogrodach traktowane są jak naturalny sposób na walkę, nie tylko ze ślimakami.
Według danych podawanych przez ogrodników i hodowców, jedna dorosła kaczka biegus potrafi zjeść nawet kilkadziesiąt smaków dziennie. W sprzyjających warunkach mówi się o 40-60 ślimakach. Jeżeli w ogrodzie przebywa kilka kaczek, mogą w krótkim czasie wyraźnie ograniczyć liczbę tych szkodników.
W porównaniu z kurami kaczki biegusy są znacznie łagodniejsze dla ogrodu. Zazwyczaj nie rozkopują grządek, nie wyrywają roślin, ponieważ ich głównym zajęciem jest chodzenie po ogrodzie i wyszukiwanie owadów oraz ślimaków.
Trzeba jednak pamiętać, że jak każde zwierzę mogą czasem podeptać młode rośliny lub zjeść delikatny liście. Dlatego niektórzy ogrodnicy wpuszczają je na grządki tylko o określonych porach.
Kaczki biegusy są stosunkowo łatwe w hodowli, ale potrzebują kilku podstawowych rzeczy. Przede wszystkim miejsca do chodzenia i żerowania dostępu do wody do picia i kąpieli, bezpiecznego schronienia na noc oraz towarzystwa innych kaczek. Najlepiej trzymać je przynajmniej w parze, ponieważ są zwierzętami stadnymi.
Dodatkowo kaczki biegusy składają zazwyczaj od 150 do 200 jaj rocznie, w dobrych warunkach nawet około 220 jaj. To sprawia, że są jedną z bardziej wydajnych ras kaczek w produkcji jaj.
Jaja te są trochę większe od kurzych, mają białą lub lekko kremową skorupkę smakują podobnie do jaj kurzych, ale są bardziej kremowe i tłuste. Kaczki biegusy zaczynają znosić jaja zwykle w wieku 5 6 miesięcy.
