Sprawdzamy, jak zrobić nawóz z drożdży i jakie rośliny w ogrodzie najlepiej nim podlewać.

Dlaczego warto nawozić rośliny drożdżami?

Drożdże działają jak naturalny stymulator wzrostu. Rośliny podlewane taką odżywką lepiej się ukorzeniają, szybciej rosną i obficiej kwitną. To szczególnie ważne w przypadku gatunków o płytkim systemie korzeniowym.

Regularne stosowanie drożdży sprawia, że rośliny stają się bardziej odporne na choroby i szkodniki. Co więcej, taki nawóz jest bardzo tani. Kostka świeżych drożdży kosztuje zaledwie kilka złotych. Warto wiedzieć, że do przygotowania nawozu można wykorzystać nawet drożdże przeterminowane.

Jak zrobić nawóz z drożdży do ogrodu?

Przygotowanie takiej odżywki jest bardzo proste. Najczęściej stosuje się jeden z dwóch sposobów.

Najprostszy nawóz z drożdży robi się ze 100 g świeżych drożdży i około 10 l ciepłej wody. Drożdże należy rozkruszyć, zalać wodą i odstawić na około godzinę. Po tym czasie roztwór jest gotowy do podlewania roślin.

Nawóz z drożdży fermentowanych to druga metoda. Polega na przygotowaniu silniejszej mieszanki. W tym celu kruszymy 100 g drożdży i zasypujemy szklanką cukru. Mieszamy i odstawiamy na około 2 godziny. Następnie zalewamy 10 litrami wody (najlepiej deszczówki) i pozostawiamy do fermentacji. Proces ten trwa zwykle około tygodnia.

Taki sfermentowany nawóz przed użyciem należy rozcieńczyć wodą. Zwykle jedna szklanka nawozu na około 10 l wody. Tu również najlepiej wykorzystać deszczówkę zamiast wody z kranu.

Jakie rośliny można podlewać drożdżami?

Drożdże sprawdzą się zarówno w ogrodzie, jak i przy roślinach doniczkowych. Szczególnie dobrze reagują na nie róże, piwonie, lawenda i bukszpan.

Odżywka z drożdży może również wspierać wzrost warzyw i roślin owocowych. Ogrodnicy często podlewają nią pomidory, ogórki, truskawkii krzewy owocowe.

Drożdże do storczyków i innych kwiatów doniczkowych

Domowy nawóz z drożdży można stosować także do roślin doniczkowych kwitnących i zielonych. Poleca się go szczególnie do storczyków, ale teżskrzydłokwiatów, paprotek, fiołków, monster, pelargonii i begonii. W przypadku tych roślin doniczkę można włożyć do pojemnika z przygotowaną odżywką z drożdży i namaczać przez kilka minut.

Co ile podlewać rośliny nawozem z drożdży?

Choć drożdże są naturalnym nawozem i tu warto zachować umiar. Najczęściej zaleca się stosowanie takiej odżywki raz na 2 tygodnie lub rzadziej. W przypadku storczyków nie powinno się jej używać częściej niż raz na 4 tygodnie.

Najlepsze efekty daje nawożenie wczesną wiosną, gdy rośliny intensywnie rosną.

Czego nie podlewać drożdżami?

Drożdżami nie podlewamy ziemniaków i cebuli, gdyż mogą pogorszyć ich smak.