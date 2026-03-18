Jak działa oprysk olejem parafinowym?

Olej parafinowy działa mechanicznie na zimujące na drzewach i krzewach szkodniki. Po oprysku na powierzchni rośliny powstaje cienka warstwa oleju, która pokrywa jaja, larwy oraz dorosłe osobniki owadów. Powłoka ta odcina dostęp powietrza, przez co szkodniki nie mogą oddychać i obumierają. Dzięki temu ograniczamy ich populację jeszcze zanim pojawią się w dużej liczbie w sezonie.

Jakie szkodniki zwalcza oprysk olejem parafinowym?

Oprysk olejem parafinowym pomaga zwalczać wiele popularnych szkodników ogrodowych. Najczęściej stosuje się go przeciwko:

mszycom,

przędziorkom,

misecznikom,

ochojnikom.

Szkodniki te zimują najczęściej w spękaniach kory, na pędach lub w zakamarkach gałęzi. Właśnie dlatego tak ważne jest dokładne wykonanie oprysku.

Co można pryskać olejem parafinowym?

Olej parafinowy można stosować na wiele roślin ogrodowych. Najczęściej opryskuje się nim:

drzewa owocowe,

krzewy owocowe np. porzeczki, agresty, maliny,

krzewy liściaste np. róże

drzewa liściaste np. głogi, lipy, klony.

iglaki

Szczególnie często oprysk wykonuje się na takich roślinach jak:

jabłonie,

grusze,

śliwy,

głogi,

trzmieliny,

cisy,

jodły,

świerki,

modrzewie,

sosny.

To właśnie na tych roślinach często pojawiają się szkodniki zimujące, które można skutecznie ograniczyć dzięki opryskowi olejowemu.

W praktyce warto obserwować rośliny w ogrodzie. Jeżeli w poprzednim sezonie pojawiły się mszyce, przędziorki lub inne szkodniki, oprysk olejem parafinowym wczesną wiosną może znacząco ograniczyć ich ponowne wystąpienie.

Termin oprysku olejem parafinowym

Najczęściej zalecany termin oprysku olejem parafinowym to okres od końca lutego do końca marca. Dokładny moment wykonania zabiegu zależy jednak od pogody oraz tempa rozwoju roślin w danym roku.

Najważniejsze zasady:

oprysk wykonujemy pod koniec zimy lub na przedwiośniu,

najlepiej w okresie bezlistnym lub gdy liście dopiero zaczynają się pojawiać,

temperatura powinna wynosić co najmniej 5°C, a najlepiej powyżej 8°C,

dzień powinien być bezdeszczowy i bezwietrzny.

Jeżeli zabieg wykonamy zbyt późno, gdy liście są już rozwinięte, olej może powodować brunatne plamy na roślinach.

Proporcje oprysku olejem parafinowym

Do przygotowania oprysku można wykorzystać czystą ciekłą parafinę, czyli olej parafinowy dostępny np. w aptece. Najczęściej stosowana proporcja to 100 ml oleju parafinowego na 5–6 litrów wody. Najlepiej użyć wody miękkiej, np. deszczówki. Całość należy dokładnie wymieszać, a następnie opryskać rośliny.

Można też użyć gotowych preparatów dostępnych w sklepach ogrodniczych, np.: Treol 770 EC, Emulpar 940 EC.

Jak prawidłowo wykonać oprysk olejem parafinowym?

Podczas wykonywania oprysku bardzo ważna jest dokładność. Preparat powinien pokryć wszystkie części rośliny. Szczególną uwagę należy zwrócić na spękania kory, miejsca między gałęziami, spodnie części pędów. To właśnie tam najczęściej ukrywają się zimujące szkodniki.

Oprysk należy wykonywać tak, aby ciecz dokładnie pokryła roślinę, ale nie spływała z niej nadmiernie. Zbyt duża ilość oleju może również utrudniać pracę opryskiwacza.

Czy oprysk olejem parafinowym jest bezpieczny?

Oprysk olejem parafinowym uznawany jest za zabieg stosunkowo bezpieczny dla ludzi i środowiska. Jest także mniej szkodliwy niż chemiczne środki ochrony roślin stosowane później w sezonie, kiedy na roślinach pojawiają się również owady pożyteczne. Dzięki temu zabieg olejowy jest często polecany jako profilaktyczna ochrona ogrodu na początku sezonu.