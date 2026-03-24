Dlaczego warto podlewać hortensje drożdżami?

Hortensje bardzo dobrze radzą sobie w polskim klimacie. Są stosunkowo łatwe w uprawie, jednak aby naprawdę zachowały bujne kwitnienie, potrzebują odpowiedniego wsparcia już na początku sezonu.

Najważniejsze jest pierwsze nawożenie wiosną. To właśnie wtedy roślina budzi się po zimie i zaczyna intensywni rosnąć. Jeśli w tym momencie dostanie odpowiednie składniki odżywcze, szybciej się rozwinie, wytworzy więcej pąków i będzie kwitła dłużej oraz intensywniej.

Ogrodnicy sięgają po nawozy bogate w fosfor i potas. Fosfor odpowiada za rozwój korzeni, a potas wspiera kwitnienie i ogólną kondycję rośliny.

Coraz częściej jednak wybiera się również naturalne metody. Jednym z popularnych domowych sposobów jest nawóz z drożdży. Dlaczego warto je stosować? Otóż zawierają one cenne składniki mineralne, fosfor i potas oraz witaminy z grupy B. Dodatkowo wspierają rozwój mikroorganizmów w glebie. Dzięki temu hortensje lepiej pobierają składniki odżywcze, szybciej się wzmacniają i długo kwitną. To prosty i tani nawóz który można wykorzystać jako uzupełnienie klasycznego nawożenia.

Jak przygotować nawóz z drożdży do hortensji?

Przygotowanie takiej odżywki jest bardzo proste. Najczęściej stosuje się jeden z dwóch sposobów.

Najprostszy nawóz z drożdży robi się ze 100 g świeżych drożdży i około 10 l ciepłej wody. Drożdże należy rozkruszyć, zalać wodą i odstawić na około godzinę. Po tym czasie roztwór jest gotowy do podlewania roślin.

Nawóz z drożdży fermentowanych to druga metoda. Polega na przygotowaniu silniejszej mieszanki. W tym celu kruszymy 100 g drożdży i zasypujemy szklanką cukru. Mieszamy i odstawiamy na około 2 godziny. Następnie zalewamy 10 litrami wody (najlepiej deszczówki) i pozostawiamy do fermentacji. Proces ten trwa zwykle około tygodnia.

Taki sfermentowany nawóz przed użyciem należy rozcieńczyć wodą. Zwykle jedna szklanka nawozu na około 10 l wody. Tu również najlepiej wykorzystać deszczówkę zamiast wody z kranu.

Jak stosować nawóz z drożdży do hortensji?

Choć drożdże są naturalnym nawozem i tu warto zachować umiar. Najczęściej zaleca się stosowanie takiej odżywki raz na 2 tygodnie lub rzadziej. Najlepsze efekty daje nawożenie wczesną wiosną, gdy rośliny intensywnie rosną.

Dlaczego warto nawozić hortensje drożdżami?

Drożdże działają jak naturalny stymulator wzrostu. Hortensje podlewane taką odżywką lepiej się ukorzeniają, szybciej rosną i obficiej kwitną.

Regularne stosowanie drożdży sprawia, że rośliny stają się bardziej odporne na choroby i szkodniki. Co więcej, taki nawóz jest bardzo tani. Kostka świeżych drożdży kosztuje zaledwie kilka złotych. Warto wiedzieć, że do przygotowania nawozu można wykorzystać nawet drożdże przeterminowane.