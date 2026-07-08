Absolutnie nie wyrzucaj tego ziela. Skrzyp polny i czosnek działają na choroby grzybowe i roztocze na truskawkach

Skrzyp polny - naturalny oprysk na choroby grzybowe

Skrzyp polny to roślina powszechna w Polsce. Rośnie już od wczesnej wiosny, stąd można mieć do niej dostęp już od początku sezonu. Zazwyczaj wyrasta w miejscach wilgotnych, na ziemi gliniastej lub piaszczystej o lekko kwaśnym pH. Dobrze radzi sobie w miejscach słonecznych jak i zacienionych. Ma ogromne znaczenie w ziołolecznictwie - działa m.in. przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, moczopędnie i odtruwająco. Skrzyp stosuje się również w kosmetykach, np. szamponach na wypadanie włosów.

Jak zrobić oprysk ze skrzypu polnego?

Jeśli rośnie w okolicy, można sporządzić z niego oprysk na choroby grzybowe roślin. Zbierz około 1 kg skrzypu polnego z gruntu (świeżego). Można posłużyć się również zasuszonym - będzie potrzeba 150 g suszu. Dodajemy do 10 litrów wody. Zostawiamy tak na kilka dni do fermentacji. Następnie rozcieńczamy wyciąg ze skrzypu w proporcjach 1:10 i opryskujemy nim rośliny albo zapobiegawczo albo już w trakcie trwania choroby grzybowej. Można spryskać też glebę wokół.

Skrzyp polny - oprysk

Jak zasuszyć skrzyp polny? Zbieramy roślinę od połowy lipca do końca sierpnia. Pędy ucinamy na wysokości ok. 7 cm nad ziemią. Następnie suszymy, oczywiście w cieniu. Można to robić pod przykryciem, ale w temperaturze maksymalnie 40 °C. Wyższa temperatura sprawi, że skrzyp utraci zielony kolor. Zasuszone zioła zawsze przechowujemy w ciemnym, ale przewiewnym miejscu. Najlepsze do tego są papierowe torebki.

Czosnek - naturalny oprysk na choroby grzybowe i roztocza na truskawkach

Podobnie działa też czosnek. To dobry sposób na choroby grzybowe i roztocza na truskawkach. Potrzeba około 700 g pokrojonego czosnku (razem z łupinami). Dodajemy do 10 litrów wody. Odstawiamy na jeden dzień. Następnie odcedzamy i bez rozcieńczania stosujemy do oprysku roślin.