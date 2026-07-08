Dziennik Gazeta Prawana logo

Absolutnie nie wyrzucaj tego ziela. Skrzyp polny i czosnek działają na choroby grzybowe i roztocze na truskawkach

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 22:56
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
skrzyp polny na choroby grzybowe
Absolutnie nie wyrzucaj tego ziela. Skrzyp polny i czosnek działają na choroby grzybowe i roztocze na truskawkach/Shutterstock
Jest wiele roślin o dobroczynnych właściwościach stosowanych od wieków. Jednym z nich jest ziele, które zwykle wyrzucamy, a tymczasem warto z niego skorzystać. Mowa o skrzypie polnym. Podobnie jak czosnek działa na choroby grzybowe innych roślin i roztocze na truskawkach. Jak się go stosuje?

Skrzyp polny - naturalny oprysk na choroby grzybowe

Skrzyp polny to roślina powszechna w Polsce. Rośnie już od wczesnej wiosny, stąd można mieć do niej dostęp już od początku sezonu. Zazwyczaj wyrasta w miejscach wilgotnych, na ziemi gliniastej lub piaszczystej o lekko kwaśnym pH. Dobrze radzi sobie w miejscach słonecznych jak i zacienionych. Ma ogromne znaczenie w ziołolecznictwie - działa m.in. przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, moczopędnie i odtruwająco. Skrzyp stosuje się również w kosmetykach, np. szamponach na wypadanie włosów.

Jak zrobić oprysk ze skrzypu polnego?

Jeśli rośnie w okolicy, można sporządzić z niego oprysk na choroby grzybowe roślin. Zbierz około 1 kg skrzypu polnego z gruntu (świeżego). Można posłużyć się również zasuszonym - będzie potrzeba 150 g suszu. Dodajemy do 10 litrów wody. Zostawiamy tak na kilka dni do fermentacji. Następnie rozcieńczamy wyciąg ze skrzypu w proporcjach 1:10 i opryskujemy nim rośliny albo zapobiegawczo albo już w trakcie trwania choroby grzybowej. Można spryskać też glebę wokół.

skrzyp polny ziele oprysk
Skrzyp polny - oprysk

Jak zasuszyć skrzyp polny? Zbieramy roślinę od połowy lipca do końca sierpnia. Pędy ucinamy na wysokości ok. 7 cm nad ziemią. Następnie suszymy, oczywiście w cieniu. Można to robić pod przykryciem, ale w temperaturze maksymalnie 40 °C. Wyższa temperatura sprawi, że skrzyp utraci zielony kolor. Zasuszone zioła zawsze przechowujemy w ciemnym, ale przewiewnym miejscu. Najlepsze do tego są papierowe torebki.

Czosnek - naturalny oprysk na choroby grzybowe i roztocza na truskawkach

Podobnie działa też czosnek. To dobry sposób na choroby grzybowe i roztocza na truskawkach. Potrzeba około 700 g pokrojonego czosnku (razem z łupinami). Dodajemy do 10 litrów wody. Odstawiamy na jeden dzień. Następnie odcedzamy i bez rozcieńczania stosujemy do oprysku roślin.

czosnek oprysk na choroby grzybowe roztocza na truskawkach
Czosnek - oprysk na choroby grzybowe i roztocza na truskawkach
Zobacz również
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: czosnekopryskskrzyp polnychoroby grzybowe roślin
Powiązane
mszyca na róży oprysk cebula
Cebula odstrasza mszycę z róży. To świetny sposób na szkodniki
dzikie kaczki dokarmianie poradnik dzikie zwierzęta
Gniazdo dzikiej kaczki w ogrodzie - jak się zachować? [Poradnik]
jakich warzyw nie sadzić obok siebie warzywnik warzywa
Jakich warzyw lepiej koło siebie nie sadzić? Nasze babcie wiedzą to od lat
Felicja Mrzonka
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCzym spryskać mączniaka na ogórkach? Domowy sposób zwalczania choroby »
Zobacz
|
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z ciepłą wodą
Nowa Dacia Striker
Nowa Dacia Striker odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj