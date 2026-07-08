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Te kwiatki odstraszają komary i nie tylko. Babcie wiedziały, co robiły, sadząc je w warzywniku

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 22:55
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babcine kwiatki na komary aksamitki
Te kwiatki odstraszają komary i nie tylko. Babcie wiedziały, co robiły sadząc je w warzywniku/Shutterstock
Te babcine kwiatki odstraszają komary, meszki i nie tylko. Kobiety sadziły je wśród warzyw, by chronić uprawy przed szkodnikami takimi jak mszyce i nicienie. Znana jest również jeszcze jedna cenna właściwość tych roślin.

Babcine kwiatki na komary

Babcine kwiatki na komary to popularne aksamitki. Ich zapach skutecznie odstrasza moskity. Oprócz tego, olejki eteryczne tych roślin chronią także przed meszkami. Dobrze więc sadzić je wszędzie tak, gdzie spędza się czas w ogrodzie czy na balkonie. Są mało wymagające. Dobrze czują się zarówno w donicy jak i w gruncie. Najlepiej rosną na słońcu i w lekko wilgotnej glebie. Nie tolerują przelania.

Zaplanuj nasadzenia z aksamitek w rabatach zlokalizowanych przy tarasie, pergoli, hamaku, planu zabaw dla dzieci. Warto pomyśleć o kompozycjach przeznaczonych na parapety, które zawierają te naturalne odstraszacze. Będą trzymały komary z dala od okien. Warto zauważyć, że w dzisiejszej ofercie wielu sklepów można spotkać różne odmiany aksamitek - żółte, pomarańczowe, a nawet białe.

białe aksamitki nagietki kwiaty na komary
Białe aksamitki - nagietek afrykański - kwiaty na komary

Aksamitki w warzywniku

Nasze babcie znają również od lat dobroczynne działanie aksamitek w warzywniku. Aby chronić własne uprawy przed szkodnikami, sadzono aksamitki wzdłuż zagonów. Znane jest odstraszające działanie ich zapachu i wydzielanych substancji na mszyce, mączlik, nicienie, mrówki, nornice, krety, a także kleszcze. Uważa się, że chronią przed chorobami grzybowymi. Dodatkowo ich obecność przyciąga zapylacze, dlatego praktykuje się sadzenie aksamitek wśród pomidorów.

aksamitki w warzywniku
Aksamitki przy pomidorach

Zdaniem ekspertów działają również odkażająco na glebę - oczyszczają z patogenów. To tzw. roślina fitosanitarna - naturalnie dezynfekuje podłoże. Warto więc zaopatrzyć się w aksamitki nie tylko z powodu odstraszania komarów, ale i innych właściwości.

aksamitki w warzywniku kwiaty
Aksamitki w warzywniku
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Kwiaty ogrodowekomarynagietek
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