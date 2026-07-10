Czym podlewać pomidory, żeby były słodkie? To naprawdę działa

Czym podlewać pomidory, żeby były słodkie?

Smak pomidorów w głównej mierze zależy od ich odmiany. W dzisiejszych czasach jest ich mnóstwo - poczynając od odmian koktajlowych, po średnie i olbrzymie, jak bawole serce. Szczególną popularnością cieszą się pomidory malinowe, właśnie ze względu na walory smakowe. Zdaniem części ekspertów smak pomidorów można wzmocnić poprzez podlewanie ich wodą z cukrem. Cukier sprawia, że stają się słodsze. Na 0,5 l wody dodaje się jedną, płaską łyżkę cukru. Najlepiej, gdy woda jest ciepła. Wówczas łatwiej jest rozpuścić słodzik.

Kiedy podlewać pomidory cukrem?

Ważny jest odpowiedni moment podlewania pomidorów wodą z cukrem. Zaczynamy robić to w momencie dojrzewania owoców, gdy skórka robi się żółta lub pomarańczowa.

Słodkie pomidory - moment, w którym zaczynamy podlewać wodą z cukrem

Co zrobić, aby pomidory były słodkie?

Szerokie poradnictwo ogrodnicze wskazuje również na działanie poprawiające smak wszelkich nawozów bogatych w fosfor i potas, jak np. gnojówka z pokrzywy. Pamiętajmy, że to jedynie dodatki. Sednem uprawy pomidorów jest zawsze gleba bogata w składniki odżywcze (najlepiej przed sezonem wzbogacić kompostem i obornikiem), stanowisko słoneczne i odpowiednie nawodnienie. Nie wolno jednak przelewać pomidorów, ani podlewać ich po liściach. To sprzyja powstawaniu chorób grzybowych.