Ogławiamy pomidory, papryki i dynie

O co chodzi z tym ogławianiem? To wycięcie tzw. stożka wzrostu czyli czubka głównego pędu. Zabieg ten ma na celu zahamowanie dalszego wzrostu rośliny. W ten sposób pobierane z gleby substancje odżywcze trafiają w większej ilości do wytworzonych już lub zawiązujących się owoców. Należy pozbywać się również niepotrzebnych pędów bocznych, a także łodyg wyrastających z ziemi tuż przy pędzie głównym. Ich wzrost osłabia proces wykarmiania owoców.

W którym miejscu ogławiamy pomidory, dynie i papryki? Najlepiej zrobić to tuż nad drugim liściem rosnącym za ostatnim owocem, kwiatem lub gronem kwiatowym/owocowym. Pamiętajmy, by nie ogławiać pomidorów nisko rosnących.

Ważne Ogławianie roślin wykonujemy w bezdeszczowy dzień. Najlepiej jeśli kolejnego dnia również nie będzie padać.

Do kiedy ogławiamy pomidory, papryki i dynie?

Do kiedy należy ogławiać pomidory, papryki i dynie? Eksperci wskazują na datę około 20 sierpnia. Chodzi o to, aby roślina przed nastaniem jesieni zdążyła wykarmić owoce zamiast tracić energię na tworzenie kolejnych zielonych części.