Czarna plamistość róż - jak wygląda?

Pierwsze oznaki pojawiają się zazwyczaj już w czerwcu. Na liściach róż tworzą się okrągłe, ciemne plamy o nieregularnych brzegach. Z czasem zaczynają się zlewać, tworząc czarne powierzchnie – czasem nawet z jaśniejszym środkiem. Liście więdną, zwijają się i opadają, a pędy mogą pokrywać się czerwonymi, wypukłymi przebarwieniami. Brzmi groźnie? Bo jest. Jeśli nic z tym nie zrobisz, do końca lata róże mogą zostać kompletnie ogołocone z liści.

Reklama

Dlaczego czarna plamistość jest groźna dla róż?

Chora róża to nie tylko problem wizualny. Krzew osłabia się, słabiej kwitnie w kolejnym sezonie i ma mniejszą odporność na mróz. Jeśli zależy Ci na zdrowym, bujnym krzewie – nie możesz zignorować objawów.

Uwaga! Czarna plamistość bywa mylona z antraknozą, która również powoduje plamy na liściach. Jednak przy antraknozie wokół zmian pojawia się żółta otoczka, a pod spodem liścia mogą wystąpić zgrubienia. Antraknoza jest mniej groźna niż czarna plamistość. W łagodnym przebiegu powoduje jedynie drobne przebarwienia, w silnym - może prowadzić do przedwczesnego opadania liści i osłabienia rośliny, ale nie aż tak drastycznie jak czarna plamistość.

Czym pryskać róże na czarną plamistość?

Reklama

Jeśli zauważysz objawy – działaj od razu. Najlepiej stosować oprysk co 7–10 dni, naprzemiennie używając preparatów takich jak:

Topsin M 500 SC

Saprol Hobby Długo Działający,

Stoper Grzybobójczy AE,

Substral Kwiaty Kompleksowa Ochrona.

Aby jeszcze bardziej nie uszkodzić rośliny, zawsze czytaj etykietę i stosuj się do dawek podanych przez producenta.

Kiedy robić pierwszy oprysk na czarną plamistość róż?

Zalecany termin pierwszego oprysku to początek czerwca – zwłaszcza jeśli maj był wilgotny. Potem powtarzaj zabiegi co 10–14 dni, szczególnie po intensywnych deszczach.

Domowy oprysk z sody – prosty sposób, który może pomóc

Nie chcesz sięgać od razu po chemię? Możesz spróbować oprysku z sody oczyszczonej. Jak zrobić domowy środek?

1/4 łyżeczki sody

1 litr ciepłej wody

butelka ze spryskiwaczem

Wstrząśnij, spryskaj i powtarzaj co 3–4 dni przez minimum dwa tygodnie.

Naturalna ochrona róż – zanim pojawi się problem

Profilaktyka to podstawa. Czarna plamistość lubi wilgoć, cień i gęste nasadzenia. Dlatego:

Wybieraj odmiany odporne (np. parkowe i niektóre okrywowe),

Sadź róże w słońcu i z zachowaniem odstępu między krzewami,

Podlewaj tylko przy ziemi, najlepiej rano, żeby liście szybko obeschły,

Usuwaj liście i porażone pędy, najlepiej pal je poza ogrodem,

Stosuj nawozy, bo zdrowe rośliny lepiej się bronią.

Można sięgnąć także po naturalny preparat Polyversum WP, który zawiera pożytecznego grzyba zwalczającego patogeny.

Podsumowując, czarna plamistość to wróg róż, ale da się z nią wygrać – pod warunkiem szybkiego działania. Jeśli chcesz mieć piękne, zdrowe krzewy, obserwuj liście i reaguj, zanim zrobi się za późno.