Jak działa gnojówka z pokrzywy i co w niej takiego wyjątkowego?
Gnojówka z pokrzywy zawiera:
- azot, który wspiera wzrost liści i zielonej masy,
- żelazo, potas i mikroelementy, poprawiające odporność roślin,
- naturalne związki odstraszające mszyce i przędziorki.
Działa jak nawóz i środek wzmacniający w jednym – ale nie dla każdej rośliny sprawdzi się w tej samej formie.
Czy hortensje można podlewać gnojówką z pokrzyw?
Tak, hortensje można podlewać gnojówką z pokrzyw, ale trzeba pamiętać, że hortensje lubią lekko kwaśne podłoże. Gnojówka ma lekko zasadowy odczyn, dlatego trzeba ją rozcieńczać i dawkować z umiarem. Zbyt częste podlewanie pokrzywą może podnosić pH gleby i zmienić kolor kwiatów np. z niebieskiego na różowy.
Jak bezpiecznie podlewać hortensje gnojówką z pokrzywy?
- Rozcieńcz gnojówkę mocniej niż do warzyw – najlepiej w proporcji 1:15 lub nawet 1:20.
- Podlewaj przy korzeniu, nie po liściach.
- Stosuj nie częściej niż raz na 2–3 tygodnie.
Warto co jakiś czas sprawdzić pH gleby – jeśli zależy Ci na niebieskich kwiatach, utrzymuj pH w granicach 5,5–6,0 (np. za pomocą siarczanu glinu, kwaśnego torfu czy fusów z kawy).
Jak zrobić gnojówkę z pokrzywy? Krok po kroku
Aby zrobić gnojówkę z pokrzywy potrzebujemy:
- ok. 1 kg świeżej pokrzywy (bez kwiatów),
- 10 litrów wody, najlepiej deszczówki,
- plastikowe wiadro lub beczka (nie metalowe!).
Sposób przygotowania:
- Pokrzywy pokrój na mniejsze części i włóż do wiadra.
- Zalej wodą, zostawiając trochę miejsca od góry (będzie się pienić!).
- Przykryj luźno (np. gazą), postaw w cieniu.
- Codziennie mieszaj przez 2–3 tygodnie – aż przestanie się pienić i stanie się ciemna.
- Przechowuj w zacienionym miejscu, używaj po rozcieńczeniu.
Więcej na temat gnojówki z pokrzywy i jak ją stosować do warzyw w artykule poniżej.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję