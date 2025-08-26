Jak działa gnojówka z pokrzywy i co w niej takiego wyjątkowego?

Gnojówka z pokrzywy zawiera:

azot , który wspiera wzrost liści i zielonej masy,

, który wspiera wzrost liści i zielonej masy, żelazo, potas i mikroelementy , poprawiające odporność roślin,

, poprawiające odporność roślin, naturalne związki odstraszające mszyce i przędziorki.

Działa jak nawóz i środek wzmacniający w jednym – ale nie dla każdej rośliny sprawdzi się w tej samej formie.

Czy hortensje można podlewać gnojówką z pokrzyw?

Tak, hortensje można podlewać gnojówką z pokrzyw, ale trzeba pamiętać, że hortensje lubią lekko kwaśne podłoże. Gnojówka ma lekko zasadowy odczyn, dlatego trzeba ją rozcieńczać i dawkować z umiarem. Zbyt częste podlewanie pokrzywą może podnosić pH gleby i zmienić kolor kwiatów np. z niebieskiego na różowy.

Jak bezpiecznie podlewać hortensje gnojówką z pokrzywy?

Rozcieńcz gnojówkę mocniej niż do warzyw – najlepiej w proporcji 1:15 lub nawet 1:20.

Podlewaj przy korzeniu, nie po liściach.

Stosuj nie częściej niż raz na 2–3 tygodnie.

Warto co jakiś czas sprawdzić pH gleby – jeśli zależy Ci na niebieskich kwiatach, utrzymuj pH w granicach 5,5–6,0 (np. za pomocą siarczanu glinu, kwaśnego torfu czy fusów z kawy).

Jak zrobić gnojówkę z pokrzywy? Krok po kroku

Aby zrobić gnojówkę z pokrzywy potrzebujemy:

ok. 1 kg świeżej pokrzywy (bez kwiatów),

10 litrów wody, najlepiej deszczówki,

plastikowe wiadro lub beczka (nie metalowe!).

Sposób przygotowania:

Pokrzywy pokrój na mniejsze części i włóż do wiadra.

Zalej wodą, zostawiając trochę miejsca od góry (będzie się pienić!).

Przykryj luźno (np. gazą), postaw w cieniu.

Codziennie mieszaj przez 2–3 tygodnie – aż przestanie się pienić i stanie się ciemna.

Przechowuj w zacienionym miejscu, używaj po rozcieńczeniu.

Więcej na temat gnojówki z pokrzywy i jak ją stosować do warzyw w artykule poniżej.