Mrówki w ogrodzie - dlaczego są groźne?

Mrówki w ogrodzie, z pozoru nieszkodliwe, potrafią narobić sporo zamieszania. Choć na pierwszy rzut oka wydają się niegroźne, ich obecność może szybko przerodzić się w prawdziwy problem. Rozkopują rabaty, podgryzają korzenie roślin, przenoszą mszyce, które niszczą liście i pąki. Jeśli kwiaty lub warzywa w ogrodzie marnieją, a na ścieżkach pojawiają się małe kopce piasku, to prawdopodobnie inwazja mrówek. W takim przypadku warto działać szybko, zanim owady zdominują ogród, albo wprowadzą się do domu. Na szczęście mamy na nie prosty, tani i skuteczny sposób.

Prosta i skuteczna domowa mikstura na mrówki

Oto czego potrzebujesz, aby zrobić domową miksturę na mrówki:

plastikowej butelki (np. po wodzie)

nożyczek lub noża

lutownicy (lub innego narzędzia do robienia dziurek)

5 łyżeczek sody oczyszczonej

5 łyżeczek cukru pudru

odrobiny wody

Jak zrobić domową pułapkę na mrówki?

Na początek należy przygotować pojemnik na miksturę. W tym celu odcinamy dolną część plastikowej butelki tak, aby powstał niski pojemnik. Ważne, by nie był zbyt wysoki – mrówki muszą mieć do niego łatwy dostęp. Teraz robimy otwory w pojemniku za pomocą lutownicy lub innego ostrego narzędzia - kilka małych otworów wokół dolnej części butelki. Dzięki nim zapach będzie się rozchodził, a mrówki bez problemu dostaną się do środka pojemnika. Następnie do środka pojemnika wsypujemy 5 łyżeczek sody oczyszczonej – to ona zaburza procesy trawienne u mrówek i działa na nie toksycznie oraz 5 łyżeczek cukru pudru – jego słodki zapach przyciąga mrówki niczym magnes. Dodajemy wodę i mieszamy, aż do uzyskania konsystencji lejącej się pasty. Teraz umieszczamy pułapkę w miejscu, gdzie najczęściej pojawiają się mrówki – np. przy drzwiach balkonowych, wzdłuż ścieżek w ogrodzie, wszędzie gdzie widzimy mrówcze kopczyki. Dla lepszego efektu można wylać odrobinę tej samej mikstury obok pułapki – zapach szybko przyciągnie owady.

Po zastosowaniu tego sposobu mrówki szybko znikną z ogrodu, bez wydawania pieniędzy na drogie preparaty. To tani, ekologiczny i skuteczny sposób na mrówki. Polecamy!