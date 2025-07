Mączniak na floksach

Floksy wiechowate często chorują na mączniaka prawdziwego. Mączniak to choroba grzybowa roślin zarówno ozdobnych jak i jadalnych. Jej powstawaniu sprzyjają częste opady deszczu i wysoka temperatura (od około 20 stopni). Mączniak wygląda jak biały nalot, plamy na liściach, które przypominają mąkę. Niektórzy nazywają to pleśnią. Roślina porażona chorobą jest słabsza, wygląda mało estetycznie, słabiej kwitnie, a czasami nawet obumiera. Co zrobić, aby pozbyć się mączniaka? Są na to domowe sposoby.

Domowe sposoby na mączniaka na floksach

W pierwszej kolejności należy zadbać o odpowiednią profilaktykę występowania mączniaka na floksach. Przede wszystkim zapewniamy mu odpowiednią cyrkulację powietrza. Floksy wiechowate powinny rosnąć w miejscach przewiewnych. Unikamy miejsc szczególnie ciasnych, cienistych i wilgotnych. Nie powinny być przelewane wodą. Najlepiej podlewać je rano, ale nigdy nie po liściach. Dobrym sposobem na zdrowe floksy jest także sadzenie ich pod osłonami, np. przy samym domu pod okapem. Jest jeszcze jedna wskazówka, którą usłyszałam od mamy - na zimę przytnij liście floksów przy ziemi. Podobno wówczas jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia mączniaka w kolejnym sezonie.

A co jeśli już mamy mączniaka? Czym można go zwalczyć? Przede wszystkim, im szybciej zareagujemy, tym szybciej można pozbyć się tej choroby. Gdy już widać pierwsze oznaki grzyba na floksach, usuwamy chore części roślin i wykonujemy systematyczne opryski preparatami przeciwgrzybowymi i przeciwbakteryjnymi. Takie opryski dostępne są oczywiście gotowe w sklepach, ale można spróbować domowych metod.

Oprysk z sody na mączniaka floksów

Jednym z domowych sposobów na mączniaka na floksach jest oprysk z sody oczyszczonej. Aby go wykonać potrzebujemy tylko wody i sody. Na 1 litr wody stosujemy 1 łyżkę sody oczyszczonej. Niektórzy przy tworzeniu własnych oprysków zalecają dodanie odrobiny płynu do mycia naczyń, co ma ułatwić osiadanie cieczy na roślinie.

Oprysk z mleka na mączniaka na floksach

Ogrodnicy walczą z mączniakiem na floksach również za pomocą mleka. Taki oprysk wykonuje się poprzez rozcieńczenie 1 litra mleka krowiego w 9 litrach wody.

Oprysk na mączniaka floksów z czosnku

Wszyscy wiemy jak dobroczynne właściwości ma czosnek. Okazuje się, że leczyć się nim mogą także rośliny. Jak wykonać oprysk z czosnku na mączniaka? Potrzebujemy 100g tartego czosnku. Zalewamy go 5 litrami wody, co jakiś czas mieszając. Tak pozostawiona mikstura będzie gotowa po około 4 dniach. Wywar jest gotowy do oprysku.

Oprysk na mączniaka z gnojówki

W ostatnich latach bardzo dużym powodzeniem cieszą się gnojówki z szeroko dostępnych roślin, jak pokrzywa, wrotycz, skrzyp polny. Około 500g rośliny umieszczamy w wiadrze i dolewamy około 10 litrów wody. Pod nieszczelnym przykryciem pozostawiamy tak na około 2 tygodnie. Przygotowany wywar rozcieńcza się z wodą w proporcjach 1:10 czyli 1 litr gnojówki i 10 litrów wody.