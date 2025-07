Poidło dla ptaków i pszczół

Zaczęły się upały. Podlewanie ogrodów zaczynamy już nawet o 4 nad ranem. Pamiętajmy również o systematycznym uzupełnianiu wody w stojących na zewnątrz pojemnikach, wiadrach czy poidłach dla ptaków i pszczół. Ptaki i owady potrzebują wody, by przeżyć. Oprócz pomocy braciom mniejszym, można wprowadzić w ten sposób ciekawy element architektury ogrodowej. Esteci mogą pomyśleć o ciekawym połączeniu poidła z towarzyszącymi mu roślinami. Dodatkowo, woda w ogrodzie odgrywa ważną funkcję. Tworzy optymalny mikroklimat dla wielu roślin i zwierząt. Odbija światło, powiększa optycznie przestrzeń. W przypadku fontanny działa również kojąco na zmysły.

Reklama

Ważne Poidłem może być wiele rzeczy, np.: pokrywka, filiżanka, podstawka, misa, wiadro, oczko wodne, fontanna.

Pomysły na poidła dla ptaków

Oto kilka pomysłów na poidła dla ptaków, które mogą stanowić prawdziwą ozdobę ogrodu:

Pomysły na poidła dla pszczół

Poidła dla owadów powinny być płytkie, zapewniać swobodny dostęp do wody. Często w tym celu wykłada się je kamieniami. Ma to przeciwdziałać wpadaniu owadów do zbyt głębokiej wody. Oto kilka przykładów: