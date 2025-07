Nigdy więcej nie zobaczysz ślimaków w ogrodzie. Boją się tego jak ognia!

Ślimaki bezmuszlowe najbardziej lubią obgryzać liście i łodygi roślin kapustnych, truskawek, pomidorów i ogórków. Dodatkowo chętnie atakują niektóre gatunki kwiatów. Wskazówką na obecność ślimaków w ogrodzie są widoczne na liściach ubytki oraz białe ślady ze śluzu, który zostawiają. Pomimo swojego niewielkiego rozmiaru, potrafią skutecznie osłabić rośliny, co może doprowadzić do ich zwiędnięcia i uschnięcia. Warto więc poznać skuteczne sposoby na pozbycie się tych małych szkodników.

Reklama

Pułapki na ślimaki

Ślimaki bezmuszlowe w dzień chowają się przed promieniami słonecznymi. Dzięki temu możemy je zwabić w jedno miejsce. Jak to zrobić? Wystarczy, że położysz na mokrą glebę wilgotną szmatkę lub liść kapusty. Gdy ślimaki schowają się pod taką pułapką, bez problemu usuniesz je z ziemi. Prostą przynęta są także pokrojone plasterki buraków lub jabłek, które zwabią szkodniki. Możesz także umieścić w ziemi plastikowe kubeczki z piwem, do których powpadają.

Chili i cynamon pomogą zwalczyć ślimaki

Reklama

Jeśli ślimaki atakują liście i łodygi roślin lub kwiatów, można zastosować skuteczną metodę odstraszania, opierającą się na dwóch aromatycznych przyprawach. Chodzi o chili i cynamon. Warto wykorzystać je do stworzenia mieszanki w postaci posypki, która zniechęci te stworzenia do niszczenia roślin w ogrodzie. Wystarczy użyć równych proporcji cynamonu i chili. Mieszankę należy równomiernie rozłożyć wokół roślin lub dodać ją bezpośrednio do doniczek. Najlepiej ją rozsypać w pogodny dzień. Jeżeli spadnie deszcz, który prawdopodobnie wypłucze przyprawy z gleby, to warto powtórzyć cały zabieg. Można także sporządzić roztwór do spryskania roślin. Wystarczy wymieszać te przyprawy z wodą i spryskać powstałą miksturą liście i łodygi, na których zauważono obecność ślimaków.

Sposób na ślimaki: Fusy i oprysk z kawy

Jednym ze sposobów na niechciane ślimaki mogą być fusy pozostałe po zmielonej i zaparzonej kawie. Przygotuj sporą ilość fusów, które uprzednio nieco przeschną. Następnie równomiernie rozsyp je na ziemi w okolicach roślin lub bezpośrednio w doniczkach. Ślimaki nie tolerują zarówno zapachu, jak i faktury kawy, dlatego ten prosty i skuteczny sposób pomoże odstraszyć je na dobre.

Z kawy można przygotować także oprysk. Najpierw należy przygotować mocny napar kawowy. Następnie odczekać, aż ostygnie, a później rozcieńczyć go w stosunku 1:4 z wodą. Uzyskaną mieszankę przelać do butelki ze spryskiwaczem i wykonać oprysk. Należy pamiętać, aby regularnie powtarzać tę czynność, aby skłonić ślimaki do opuszczenia ogrodu. Najlepiej przeprowadzać oprysk rano lub wieczorem oraz w dni pochmurne, gdy wilgotność powietrza jest wyższa - w takich warunkach ślimaki są najbardziej aktywne.

Jak pozbyć się ślimaków z ogrodu? Soda oczyszczona

Ślimaki można również zwalczać za pomocą sody oczyszczonej. Wystarczy posypać ją wokół grządek roślin. Ta metoda może skutecznie zniechęcić ślimaki do przebywania w ogrodzie, bowiem te szkodniki po spożyciu sody tracą wilgoć.

Specjalistyczne preparaty na ślimaki

W przypadku braku rezultatów, warto sięgnąć po bardziej zaawansowane preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych, np. te w postaci granulatów, których substancją czynną jest fosforan III żelaza. To składnik, który nie zaszkodzi uprawom, ale skutecznie wytępi ślimaki.

Zasadź rośliny odstraszające ślimaki

Ogrodnicy w walce ze ślimakami zalecają wprowadzenie do obszaru uprawy specjalnych rodzajów roślin, które efektywnie odstraszają te szkodniki. Warto posadzić w pobliżu upraw rośliny takie jak czarny bez, krwawnik pospolity, nasturcję wielokwiatową, wrotycz, parzydło leśne, orlik pospolity lub wilczomlecz. Warto również rozważyć posadzenie cebuli lub czosnku – te warzywa wydzielają zapachy, których ślimaki nie znoszą.