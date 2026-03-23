Domowy nawóz z dodatkiem kwasku cytrynowego do borówek

Kwasek cytrynowy to nie tylko składnik kuchenny. W ogrodzie działa jak naturalny stymulator wzrostu i owocowania. Zakwasza glebę, co jest kluczowe przy uprawie borówek, które najlepiej rosną w kwaśnym podłożu. Dodatkowo:

poprawia wchłanianie składników odżywczych z gleby, takich jak potas i fosfor,

z gleby, takich jak potas i fosfor, pobudza metabolizm roślin i wspiera ich rozwój,

i wspiera ich rozwój, działa grzybobójczo, ograniczając ryzyko chorób.

W efekcie krzewy borówki są silniejsze, zdrowe i obficie owocują.

Po co dolewać kwasek cytrynowy do wody?

Rozpuszczony w wodzie kwas cytrynowy trafia bezpośrednio do korzeni, gdzie wspiera procesy energetyczne (cykl Krebsa), zwiększa przyswajalność składników pokarmowych i stymuluje wzrost oraz kwitnienie borówek. Taki roztwór działa szybko i skutecznie.

Jak zrobić nawóz do borówek z kwaskiem cytrynowym?

Gotowe produkty ze sklepu ogrodniczego często bazują na tym samym składniku – monohydracie kwasu cytrynowego, dlatego równie dobrze możesz przygotować miksturę samodzielnie i za grosze.

Przepis na domowy nawóz z kwaskiem cytrynowym:

10 g kwasku cytrynowego (lub 10 ml soku z cytryny),

10 l wody.

Wymieszaj, aż kwasek się rozpuści. Roztwór jest gotowy do podlewania. Pamiętaj – nie mocz liści! Nawóz należy aplikować bezpośrednio przy bryle korzeniowej.

Kiedy podlewać borówki domowym nawozem z kwaskiem, by dały obfity plon?

Najlepiej podlewać borówki rano lub wieczorem, unikając słońca i przelania. Zbyt częste stosowanie kwasku może zbytnio zakwasić podłoże. Borówki wystarczy podlewać takim roztworem raz na 2–3 tygodnie w okresie owocowania.