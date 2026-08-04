Przecinki czyli małe robaki, wciornastki na roślinach. Co je odstrasza? Tym opryskiem można się ich pozbyć

Przecinki czyli robaki zwane wciornastkami

Wciornastki to malutkie robaczki, które wyglądają na roślinach jak cienkie przecinki. Jest ogromna liczba odmian wciornastków, dlatego występują w różnych kolorach, np. czarny, brązowy, pomarańczowy, srebrny, biały. Mogą atakować rośliny domowe i ogrodowe poprzez wysysanie z nich soków. Jakie są objawy ich występowania? Liście są uszkodzone, często charakterystycznie pozwijane, podziurawione, z jasnymi wybarwieniami koloru srebrzystego. Zauważa się również skorowacenia i małe dziurki w łodygach.

Oprysk na przecinki

Popularny, domowy oprysk na przecinki wykonuje się z mydła potasowego (mydło szare). Potrzebujemy 3 ml mydła oraz 15 litrów wody. Po wymieszaniu wlewamy do opryskiwacza. Oprysk wykonujemy wieczorem po zakończeniu aktywności przez pszczoły.

Ten naturalny sposób zadziała tylko na początkowej fazie żerowania szkodników na roślinie. W razie braku poprawy pomocne okażą się środki chemiczne dostępne w sklepach, np. Sumin Karate Spray RTU czy Spintor 240 Sc Agrecol. Ważne, aby były przeznaczone typowo na wciornastki.

Przecinki czyli małe robaki zwane wciornastkami. Zdjęcie przedstawia typowe objawy przecinków na roślinie - zdeformowane młode liście

Co na przecinki? Naturalny sposób

Polecanym sposobem na wciornastki są drapieżne roztocza. Kupuje się je w woreczkach i wypuszcza na roślinie. Roztocza takie jak swirski, dobroczynnik szklarniowy, pluskwiak czy dziubałeczki skutecznie eliminują przecinki. Można je kupić także przez internet. 5 saszetek kosztuje około 14 zł. Wiesza się je na roślinie z dala od promieni słonecznych.

Jak zwalczać przecinki na roślinach?

Jak rozpoznać czy na pewno mamy do czynienia z wciornastkami i jaki jest wachlarz sposobów ich zwalczania? Często dowiadujemy się o inwazji przecinków po wyglądzie rośliny czyli kiedy efekty działania szkodników są już widoczne gołym okiem. Roślina marnieje, liście się zwijają i przebarwiają, kwiaty są niszczone. Często spotykane są na klematisach. Zaglądamy pod liście i szukamy wciornastków. Kiedy jesteśmy już pewni, że znajdują się na roślinie, szukamy sposobów dedykowanych dokładnie przecinkom. Środki na przędziorki mogą nie zadziałać. Pamiętajmy, że owady te znajdują się również w glebie, więc warto podlać roślinę odpowiednim preparatem. Co do sposobów zwalczania przecinków, można zainspirować się filmem na kanale Make Your Life Greener na YouTube: