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Przecinki czyli małe robaki, wciornastki na roślinach. Co je odstrasza? Tym opryskiem można się ich pozbyć

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 09:29
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Przecinki czyli małe robaki, wciornastki na roślinach. Co je odstrasza? Tym opryskiem można się ich pozbyć/shutterstock
Przecinki to nie tylko znaki interpunkcyjne, ale i małe, czarne robaki żerujące na roślinach w ogrodzie. Znane są również pod nazwą wciornastki. Co je odstrasza i jak się ich pozbyć? Spróbuj oprysku.

Przecinki czyli robaki zwane wciornastkami

Wciornastki to malutkie robaczki, które wyglądają na roślinach jak cienkie przecinki. Jest ogromna liczba odmian wciornastków, dlatego występują w różnych kolorach, np. czarny, brązowy, pomarańczowy, srebrny, biały. Mogą atakować rośliny domowe i ogrodowe poprzez wysysanie z nich soków. Jakie są objawy ich występowania? Liście są uszkodzone, często charakterystycznie pozwijane, podziurawione, z jasnymi wybarwieniami koloru srebrzystego. Zauważa się również skorowacenia i małe dziurki w łodygach.

Oprysk na przecinki

Popularny, domowy oprysk na przecinki wykonuje się z mydła potasowego (mydło szare). Potrzebujemy 3 ml mydła oraz 15 litrów wody. Po wymieszaniu wlewamy do opryskiwacza. Oprysk wykonujemy wieczorem po zakończeniu aktywności przez pszczoły.

Ten naturalny sposób zadziała tylko na początkowej fazie żerowania szkodników na roślinie. W razie braku poprawy pomocne okażą się środki chemiczne dostępne w sklepach, np. Sumin Karate Spray RTU czy Spintor 240 Sc Agrecol. Ważne, aby były przeznaczone typowo na wciornastki.

Przecinki czyli małe robaki zwane wciornastkami. Zdjęcie przedstawia typowe objawy przecinków na roślinie - zdeformowane młode liście
Przecinki czyli małe robaki zwane wciornastkami. Zdjęcie przedstawia typowe objawy przecinków na roślinie - zdeformowane młode liście

Co na przecinki? Naturalny sposób

Polecanym sposobem na wciornastki są drapieżne roztocza. Kupuje się je w woreczkach i wypuszcza na roślinie. Roztocza takie jak swirski, dobroczynnik szklarniowy, pluskwiak czy dziubałeczki skutecznie eliminują przecinki. Można je kupić także przez internet. 5 saszetek kosztuje około 14 zł. Wiesza się je na roślinie z dala od promieni słonecznych.

Jak zwalczać przecinki na roślinach?

Jak rozpoznać czy na pewno mamy do czynienia z wciornastkami i jaki jest wachlarz sposobów ich zwalczania? Często dowiadujemy się o inwazji przecinków po wyglądzie rośliny czyli kiedy efekty działania szkodników są już widoczne gołym okiem. Roślina marnieje, liście się zwijają i przebarwiają, kwiaty są niszczone. Często spotykane są na klematisach. Zaglądamy pod liście i szukamy wciornastków. Kiedy jesteśmy już pewni, że znajdują się na roślinie, szukamy sposobów dedykowanych dokładnie przecinkom. Środki na przędziorki mogą nie zadziałać. Pamiętajmy, że owady te znajdują się również w glebie, więc warto podlać roślinę odpowiednim preparatem. Co do sposobów zwalczania przecinków, można zainspirować się filmem na kanale Make Your Life Greener na YouTube:

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Źródło dziennik.pl
Tematy: szkodnikiroślinyopryskzwalczanie
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