Lawenda ceniona jest za piękny zapach, właściwości lecznicze i odstraszające owady. Aby jednak zachowała swój kształt i obficie kwitła, potrzebuje regularnej pielęgnacji. Jednym z najważniejszych zabiegów jest letnie cięcie lawendy. Wiele osób nie wie, że lipiec to doskonały moment, by sięgnąć po sekator i zapewnić lawendzie siłę do bujnego kwitnienia jeszcze w tym samym sezonie.