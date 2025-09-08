Czy lilie wykopuje się na zimę?

Większość popularnych ogrodowych odmian lilii zimuje w gruncie bez większego problemu. Nie oznacza to jednak, że nie potrzebują one ochrony przed mrozem. Gdy temperatury spadną poniżej -5°C i dodatkowo nie ma śniegu, warto zabezpieczyć miejsce ich uprawy – wystarczy przykryć je ściółką, suchymi liśćmi, torfem lub gałązkami świerku. Taki zabieg skutecznie ochroni cebule przed przemarznięciem.

Warto pamiętać, że cebule lilii nie powinny rosnąć w jednym miejscu dłużej niż 2-3 lata. Po tym czasie dobrze jest je wykopać, oczyścić i przesadzić w nowe miejsce – to poprawia kondycję cebul i sprzyja ich dalszemu obfitemu kwitnieniu.

Które lilie trzeba wykopać na zimę?

Szczególnej uwagi wymagają lilie orientalne – choć wielu producentów zapewnia, że są mrozoodporne, w praktyce bywa z tym różnie. Przy zapowiedziach ostrej, bezśnieżnej zimy lepiej wykopać ich cebulki i przenieść w bezpieczne miejsce. Najlepszy moment na taki zabieg to wrzesień lub początek października, gdy liście zaczynają zasychać.

Jak przechowywać wykopane cebule lilii?

Po wykopaniu cebule trzeba dokładnie oczyścić i osuszyć. Następnie najlepiej umieścić je w papierowych torbach, workach jutowych lub ażurowych skrzynkach, przesypując lekko wilgotnym torfem, piaskiem lub trocinami. Tak przygotowane cebulki przechowuje się w chłodnych pomieszczeniach – idealna temperatura to 4-5°C, ale nie powinna przekraczać 10°C. Zbyt wysoka temperatura może osłabić cebule i ograniczyć ich kwitnienie w kolejnym sezonie.

Najlepszym miejscem do przechowywania cebulek są piwnice, altany, komórki, garaże lub szopy, pod warunkiem, że panuje tam stabilna temperatura, nie spadająca poniżej 2°C.

Ważne przed zimą - jak zabezpieczyć cebule lilii przed chorobami?

Aby zminimalizować ryzyko chorób, torf lub piasek do przechowywania warto kupić ze sprawdzonego źródła lub samodzielnie odkażać w piekarniku w wysokiej temperaturze. Przed schowaniem cebulek dobrze jest również zastosować środek grzybobójczy – poprawi to ich kondycję i ułatwi start na wiosnę.

Jeśli cebule przechowywane są warstwowo w skrzynkach, należy je przekładać papierem lub jutą, by uniknąć kontaktu między nimi. Warto też opisać każdą odmianę i kolor kwiatów – wiosną łatwiej będzie zaplanować ich sadzenie.