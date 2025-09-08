Jakie lilie najczęściej spotykamy w ogrodach?

Na świecie uprawia się kilkadziesiąt gatunków lilii. Najpopularniejsze w polskich ogrodach są:

Mieszańce azjatyckie – łatwe w uprawie, odporne, kwitną od czerwca do sierpnia,

Mieszańce trąbkowe – efektowne, pachnące, o dużych kwiatach,

Mieszańce orientalne – najbardziej dekoracyjne, ale wrażliwe na mróz.

Czego potrzebują lilie, by dobrze rosły? Stanowisko i ziemia

Lilie najlepiej rosną w miejscach słonecznych, ciepłych, osłoniętych od silnego wiatru. Dobrze czują się także w półcieniu, gdzie światło jest rozproszone. Podłoże dla lilii powinno być: żyzne, próchniczne, lekko kwaśne (pH 5,5-6,5), przepuszczalne, bez zastoisk wody – lilie źle znoszą nadmiar wilgoci.

Na cięższych glebach warto sadzić cebulki na kopczykach lub w podwyższonych rabatach, by uniknąć zalania korzeni po deszczach.

Kiedy sadzimy lilie? Terminy sadzenia

Termin sadzenia lilii zależy od odmiany i planowanego terminu kwitnienia. W praktyce stosuje się dwa główne terminy:

Wiosna (połowa kwietnia – początek maja) – polecana dla odmian kwitnących późnym latem.

– polecana dla odmian kwitnących późnym latem. Jesień (wrzesień – druga początek października) – najczęstszy termin sadzenia większości gatunków.

Wyjątek stanowi lilia biała, którą sadzi się wcześniej – na przełomie sierpnia i września.

Kiedy najlepiej przesadzać lilie?

We wrześniu lub na początku października, kiedy liście lilii zaczynają powoli żółknąć i opadać. Oznacza to, że cebule są już odżywione, gotowe do wykopania i sadzenia w innym miejscu. Przesadzanie lilii w tym czasie pozwala cebulom na regenerację przed zimą i przygotowanie się do nowego sezonu. Więcej w artykule poniżej.

Jak głęboko sadzić lilie? Sprawdzona zasada

Głębokość sadzenia cebul lilii to klucz do ich zdrowego wzrostu. Stosujemy prostą zasadę:

Cebulę sadzimy na głębokość równą jej 2-3-krotnej wysokości.

Lilia biała to wyjątek – sadzimy ją płycej, do 5 cm głębokości.

Jest jeszcze inny sposób - głębokość powinna odpowiadać obwodowi cebulki.

Jak sadzić lilie krok po kroku?

Wykop dołek o głębokości ok. 20-30 cm.

Na dnie ułóż warstwę żwiru lub innego materiału drenującego.

Wypełnij dołek mieszanką: ziemi ogrodowej, piasku, kompostu (proporcje 1:1:1).

Ułóż cebulki na odpowiedniej głębokości.

Zachowaj odstęp ok. 15-20 cm między cebulkami.

Zasyp ziemią i delikatnie podlej.

Co z cebulkami po kilku latach?

Zazwyczaj cebule lilii pozostają w gruncie przez kilka lat. Gdy rośliny zaczną słabiej kwitnąć, warto: