Róże do cienia?

Róże kupowane w pojemnikach można sadzić cały sezon. Co do zasady kochają słońce. Najlepiej rosną w ziemi piaszczysto-gliniastej w miejscu nienarażonym na silne wiatry. Zwykle dobrze rosną również w półcieniu, ale to stanowisko słoneczne jest tym idealnym. Czy istnieją odmiany róż, które będą rosły i kwitły w całkowitym cieniu? Tak. Należą do nich róże pomarszczone (rosa rugosa). Cenione są za swoją wszechstronność. Oprócz waloru piękna mogą być szeroko wykorzystywane.

Jakie róże rosną i kwitną w cieniu?

Róża pomarszczona (rosa rugosa), zwana także fałdzistolistną lub japońską to rodzaj róży bardzo odpornej na mróz oraz mało wymagającej. Potocznie nazywana jest dziką różą. Właśnie tego typu róże poradzą sobie w cieniu. Mają intensywny zapach, rosną do około 2 m i wytwarzają owoce. Gęsto i silnie rosną. Posiadają pomarszczone liście i drobne igiełki na łodygach. Kwiaty są średniego rozmiaru, jak róż rabatowych i okrywowych. Owoce dorastają do około 3 cm i są koloru pomarańczowo-czerwonego. Kwitną zwykle od maja do października, ale najbardziej obfite jest pierwsze kwitnienie. Róże pomarszczone sadzimy co około 1 m.

Często jako łatwe w uprawie sadzone są w przestrzeniach miejskich, np. parkach w formie niskiego żywopłotu lub jako roślina okrywowa. Można spotkać je również na wybrzeżach. Płatki kwiatów i owoce róż pomarszczonych wykorzystywane są w kuchni i kosmetyce, np. nalewki i konfitury różane. Jakie są najczęściej spotykane róże pomarszczone? Oto lista:

Rosa rugosa Scheneekoppe (piękne, bladoróżowe kwiaty) Rosa rugosa Hansa (kwiaty peoniowe, mocny róż, fuksja) Róża okrywowa R. R. Schnee-Eule (czysto białe kwaity) Róża okrywowa R. R. Foxi (różowe kwiaty) Róża okrywowa R. R. Red Foxi (ciemnoróżowe kwiaty) Róża okrywowa R.R. Strandperle Amrum (kwiaty kolory ciemnego różu złamanego fioletem) Róża okrywowa R. R. Pierette (kwiaty różowo-fioletowe) Róża okrywowa R.R. Strandperle Norderney Róża parkowa rosa rugosa NN Rosa rugosa Roseraie de l’Hay Rosa rugosa Rituasma Rosa rugosa Wasagaming Rosa rugosa Dagmar Hastrup Rosa rugosa Hansa Rosa rugosa Blanc Double de Coubert Rosa rugosa Belle Poitevine Rosa rugosa F.J. Grootendorst Rosa rugosa Pink Grootendorst Rosa rugosa Alba Rosa rugosa White Grootendorst Rosa rugosa Snow Pavement Rosa rugosa Moje Hammarberg Rosa rugosa Rubra Rosa rugosa Kórnik

To tylko niektóre dostępne w Polsce odmiany tzw. róż dzikich. Warto zaprosić je do swojego ogrodu, ponieważ intensywnie pachną, pięknie wyglądają i mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów. W dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Co więcej, można wybierać z szerokiego wachlarza kolorów i rodzajów kwiatów (pojedynczne, pełne), zapachu oraz wzrostu.