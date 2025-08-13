Róże do cienia?
Róże kupowane w pojemnikach można sadzić cały sezon. Co do zasady kochają słońce. Najlepiej rosną w ziemi piaszczysto-gliniastej w miejscu nienarażonym na silne wiatry. Zwykle dobrze rosną również w półcieniu, ale to stanowisko słoneczne jest tym idealnym. Czy istnieją odmiany róż, które będą rosły i kwitły w całkowitym cieniu? Tak. Należą do nich róże pomarszczone (rosa rugosa). Cenione są za swoją wszechstronność. Oprócz waloru piękna mogą być szeroko wykorzystywane.
Jakie róże rosną i kwitną w cieniu?
Róża pomarszczona (rosa rugosa), zwana także fałdzistolistną lub japońską to rodzaj róży bardzo odpornej na mróz oraz mało wymagającej. Potocznie nazywana jest dziką różą. Właśnie tego typu róże poradzą sobie w cieniu. Mają intensywny zapach, rosną do około 2 m i wytwarzają owoce. Gęsto i silnie rosną. Posiadają pomarszczone liście i drobne igiełki na łodygach. Kwiaty są średniego rozmiaru, jak róż rabatowych i okrywowych. Owoce dorastają do około 3 cm i są koloru pomarańczowo-czerwonego. Kwitną zwykle od maja do października, ale najbardziej obfite jest pierwsze kwitnienie. Róże pomarszczone sadzimy co około 1 m.
Często jako łatwe w uprawie sadzone są w przestrzeniach miejskich, np. parkach w formie niskiego żywopłotu lub jako roślina okrywowa. Można spotkać je również na wybrzeżach. Płatki kwiatów i owoce róż pomarszczonych wykorzystywane są w kuchni i kosmetyce, np. nalewki i konfitury różane. Jakie są najczęściej spotykane róże pomarszczone? Oto lista:
- Rosa rugosa Scheneekoppe (piękne, bladoróżowe kwiaty)
- Rosa rugosa Hansa (kwiaty peoniowe, mocny róż, fuksja)
- Róża okrywowa R. R. Schnee-Eule (czysto białe kwaity)
- Róża okrywowa R. R. Foxi (różowe kwiaty)
- Róża okrywowa R. R. Red Foxi (ciemnoróżowe kwiaty)
- Róża okrywowa R.R. Strandperle Amrum (kwiaty kolory ciemnego różu złamanego fioletem)
- Róża okrywowa R. R. Pierette (kwiaty różowo-fioletowe)
- Róża okrywowa R.R. Strandperle Norderney
- Róża parkowa rosa rugosa NN
- Rosa rugosa Roseraie de l’Hay
- Rosa rugosa Rituasma
- Rosa rugosa Wasagaming
- Rosa rugosa Dagmar Hastrup
- Rosa rugosa Hansa
- Rosa rugosa Blanc Double de Coubert
- Rosa rugosa Belle Poitevine
- Rosa rugosa F.J. Grootendorst
- Rosa rugosa Pink Grootendorst
- Rosa rugosa Alba
- Rosa rugosa White Grootendorst
- Rosa rugosa Snow Pavement
- Rosa rugosa Moje Hammarberg
- Rosa rugosa Rubra
- Rosa rugosa Kórnik
To tylko niektóre dostępne w Polsce odmiany tzw. róż dzikich. Warto zaprosić je do swojego ogrodu, ponieważ intensywnie pachną, pięknie wyglądają i mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów. W dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Co więcej, można wybierać z szerokiego wachlarza kolorów i rodzajów kwiatów (pojedynczne, pełne), zapachu oraz wzrostu.
