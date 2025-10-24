Opaski z tektury falistej na pniach drzew - jak działają?

Opaski tekturowe tworzą dogodne schronienie dla szkodników, tj. np. owocówka śliwkóweczka, imitując naturalne szczeliny kory. Owady te chętnie wybierają te miejsca do zimowania lub przepoczwarzania się. Regularne zakładanie i usuwanie opasek pozwala na fizyczne eliminowanie szkodników, co znacząco redukuje ich liczebność bez użycia chemicznych środków ochrony roślin.

Kiedy zakładać opaski tekturowe na drzewka owocowe?

Termin zakładania opasek zależy od cyklu życiowego szkodników, ale ogólnie zaleca się:

Pierwsze założenie: w połowie maja , aby wyłapać pierwsze pokolenie owocówki śliwkóweczki.

, aby wyłapać pierwsze pokolenie owocówki śliwkóweczki. Drugie założenie: pod koniec sierpnia, w celu zwalczania drugiego pokolenia szkodnika.

Opaski założone w maju należy usunąć pod koniec sierpnia, natomiast te z sierpnia – zimą lub wczesną wiosną następnego roku. Po zdjęciu opaski zaleca się jej zniszczenie, najlepiej przez spalenie, aby uniemożliwić dalszy rozwój owadów.

Jak prawidłowo założyć opaskę tekturową?

Aby opaska dobrze spełniała swoją funkcję, należy:

Przygotować tekturę - użyć tektury falistej szerokości około 10-20 cm.

- użyć tektury falistej szerokości około 10-20 cm. Owinąć pień drzewa tekturą dwukrotnie, na wysokości 50-60 cm nad ziemią.

dwukrotnie, na wysokości 50-60 cm nad ziemią. Zabezpieczyć opaskę z tektury - przymocować tekturę sznurkiem, drucikiem lub gumką, upewniając się, że przylega do pnia, ale nie uszkadza kory.

- przymocować tekturę sznurkiem, drucikiem lub gumką, upewniając się, że przylega do pnia, ale nie uszkadza kory. Opaski należy regularne monitorować i wymieniać!

Stosowanie opasek tekturowych to prosty i ekologiczny sposób na zdrowe i obfite plony w przydomowym sadzie.

Inne sposoby na walkę ze szkodnikami drzew owocowych

Owocówka śliwkóweczka to jeden z najgroźniejszych szkodników śliw, powodujący robaczywienie owoców. Oprócz stosowania opasek tekturowych warto wdrożyć dodatkowe metody ochrony, które pomogą zmniejszyć populację tych owadów.

Okrywanie gleby wokół drzew - już od kwietnia można zabezpieczyć ziemię wokół śliw i innych drzew owocowych, okrywając ją folią lub cienką włókniną. Dzięki temu owady nie będą mogły dostać się do gleby i złożyć tam jaj, co ograniczy liczebność szkodników w kolejnym sezonie.

- już od kwietnia można zabezpieczyć ziemię wokół śliw i innych drzew owocowych, okrywając ją folią lub cienką włókniną. Dzięki temu owady nie będą mogły dostać się do gleby i złożyć tam jaj, co ograniczy liczebność szkodników w kolejnym sezonie. Opryski chemiczne i ekologiczne - w połowie maja, w czasie masowego lotu motyli owocówki śliwkóweczki, można zastosować opryski ochronne. W sadach komercyjnych wykorzystuje się środki owadobójcze, tj. Calypso, ale w przydomowych ogródkach lepiej postawić na metody ekologiczne, np.: wyciąg z wrotyczu lub piołunu, który odstrasza owady.

- w połowie maja, w czasie masowego lotu motyli owocówki śliwkóweczki, można zastosować opryski ochronne. W sadach komercyjnych wykorzystuje się środki owadobójcze, tj. Calypso, ale w przydomowych ogródkach lepiej postawić na metody ekologiczne, np.: wyciąg z wrotyczu lub piołunu, który odstrasza owady. Pułapki feromonowe przyciągające samce owocówki - ograniczają rozmnażanie szkodników.

Gdy w owocach znajdziemy robaki, jest już za późno na zwalczanie szkodnika w danym sezonie. Dlatego tak ważne jest regularne monitorowanie stanu drzew. Jeżeli w poprzednim roku więcej niż 0,5% owoców było robaczywych, należy koniecznie wdrożyć działania zapobiegawcze na kolejny sezon. Walka z owocówką śliwkóweczką wymaga systematyczności, ale stosowanie kilku metod jednocześnie znacząco zwiększa szanse na zdrowe i obfite plony.

Opaski z tektury falistej również na inne drzewa owocowe

Również inne drzewa owocowe możemy zabezpieczać w ten sposób, np: