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Czy przycinać floksy po przekwitnięciu? Tak dbały o nie nasze babcie

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 16:20
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jak przycinać floksy po przekwitnięciu
Czy przycinać floksy po przekwitnięciu? Tak dbały o nie nasze babcie/dziennik.pl
Floksy wiechowate przekwitają w sierpniu. Czy przycinać przekwitłe kwiatostany? Niektórzy nic z nimi nie robią, ale czy to prawidłowe zachowanie? Sprawdź, jak dbały o nie nasze babcie.

Floksy wiechowate

Floksy wiechowate (łac. phlox paniculata) to bylina wieloletnia, która pięknie kwitnie i pachnie. Zwane są również płomykami. Można je kupić w bardzo różnych kolorach i odcieniach - białych, różowych, fioletowych. Kolejnym ich atutem jest przyciąganie do ogrodu motyli i innych zapylaczy.

floksy wiechowate
floksy wiechowate - czy przycinać po przekwitnięciu?
Floksy wiechowate w ogrodzie - czy przycinać po przekwitnięciu?
Floksy wiechowate w ogrodzie - czy przycinać po przekwitnięciu?

Czy przycinać floksy po przekwitnięciu?

Niektórzy ogrodnicy nic nie robią z floksami po przekwitnięciu. Dopiero na koniec sezonu obcinają roślinę przy ziemi. Natomiast nasze babcie (bo była to roślina bardzo popularna w ich czasach) lubiły przycinać floksy po kwitnieniu. Kiedy większość kwiatostanu przekwita, należy ściąć czubek łodygi. W ten sposób nie dopuszczamy do zawiązywania nasion. Proces ten osłabia roślinę. Potrzeba bowiem dużo składników odżywczych, aby wykarmić nasiona. Tymczasem wycinając przekwitłe kwiaty, roślina otrzymuje sygnał, że musi wypuścić nowe pędy, pąki i kwiaty. Jako że floksy kwitną aż do końca września, jest jeszcze czas na nowe kwiatostany.

Czy przycinać floksy po kwitnieniu?
Czy przycinać floksy po kwitnieniu?

W którym miejscu przycinać floksy po przekwitnięciu?

Jak prawidłowo przyciąć floksy po przekwitnięciu? Babcie robiły to intuicyjnie. Po prostu ścinały wierzchołki roślin z kwiatami. Najlepiej zrobić to po pierwszym liściu za kwiatostanem. Na niektórych łodygach widać już będzie zalążki nowych pędów i pąki. Znajdują się one pomiędzy łodygą, a wyrastającym z niej liściem. Przycięcie spowoduje szybszy ich rozrost.

Czy przycinać floksy po przekwitnięciu?
Czy przycinać floksy po przekwitnięciu?
Jak przyciąć przekwitłe floksy? Miejsce pokazane jest na zdjęciu
Jak przyciąć przekwitłe floksy? Miejsce pokazane jest na zdjęciu/Emilia Panufnik
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródkwiatyprzycinanie roślin
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