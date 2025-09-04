Sadzenie cebulek kwiatowych – tulipany, krokusy i żonkile

Wrzesień to najlepszy czas, by wsadzić do ziemi cebulki wiosennych kwiatów. Tulipany, krokusy, żonkile, hiacynty czy szafirki posadzone teraz zakwitną już w marcu i kwietniu. Cebulki umieszczamy na głębokości równej trzykrotnej wysokości cebulki i wybieramy miejsce dobrze nasłonecznione.

Sadzenie drzew i krzewów ozdobnych

Jesień to idealny czas na sadzenie drzew i krzewów – gleba jest jeszcze ciepła, a rośliny zdążą się dobrze ukorzenić przed zimą. We wrześniu możesz posadzić m.in. forsycje, bzy, hortensje, itp. Dzięki temu wiosną ogród zapełni się kwiatami, a krzewy będą silniejsze.

Przygotowanie trawnika na zimę

Wrzesień to miesiąc, w którym warto zadbać o trawnik. Należy go dokładnie skosić, napowietrzyć i zasilić nawozem jesiennym, który nie pobudza wzrostu, lecz wzmacnia korzenie. Dzięki temu wiosną trawa będzie gęsta, zielona i zdrowa, bez pustych miejsc po zimie.

Jeżeli mamy chwasty w trawie dobrze jest wykonać oprysk w suchy, bezwietrzny dzień np. chwastoxem. Najlepiej zrobić to kilka dni po ostatnim koszeniu trawy, gdyż oprysk najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych.

Dzielenie i przesadzanie bylin

Rośliny wieloletnie z czasem rozrastają się za bardzo i tracą siłę do kwitnienia. Wrzesień to dobry moment, by je podzielić i przesadzić w inne miejsca ogrodu. Dzięki temu wiosną zakwitną bujniej, a Ty zyskasz nowe sadzonki np. floksów, rudbekii, pysznogłówki czy liliowców.

Czyszczenie rabat i grządek

Wrzesień to doskonały moment, by przygotować rabaty pod przyszłoroczne nasadzenia. Warto usunąć chwasty, przekwitłe rośliny jednoroczne i resztki warzyw. Dzięki temu gleba odpocznie przez zimę, a wiosną będzie gotowa na nowe zasiewy i nasadzenia. Można też przekopać grządki i wzbogacić je kompostem lub obornikiem – to naturalne nawozy, które poprawią strukturę ziemi i dodadzą jej składników odżywczych.